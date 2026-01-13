PUMA อัปเกรดระดับความเร็ว ด้วยรองเท้าวิ่ง Deviate NITRO™ 4 และ Deviate NITRO™ Elite 4

PUMA เปิดเผยวิวัฒนาการล่าสุดของรองเท้าวิ่งหลักด้วยการเปิดตัวรุ่น Deviate NITRO™ 4 และ Deviate NITRO™ Elite 4
รองเท้าทั้งสองรุ่นใหม่นี้ต่อยอดจุดยืนของ PUMA ในฐานะผู้บุกเบิกด้านความเร็วและนวัตกรรม ภายใต้การพัฒนา NITROFOAM™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของแบรนด์เป็นหัวใจสำคัญ
Deviate NITRO™ Elite 4 ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับวันแข่งขัน โดยพัฒนาต่อยอดจากรุ่นก่อนหน้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ให้มีน้ำหนักเบายิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ด้วยระบบรองรับแรงกระแทก NITROFOAM™ ELITE ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ความกระชับและสัมผัสในการสวมใส่ต่อยอดจาก Deviate Elite NITRO™ 3 ซึ่งเคยคว้ารางวัลมาแล้วหลายรายการ แต่ในรุ่นใหม่นี้มีการตอบสนองที่นุ่มนวลขึ้น มีความไว และมีเสถียรภาพมากขึ้นในทุกระยะการแข่งขัน
แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ PWRPLATE ที่ได้รับการออกแบบใหม่มีความแข็งมากขึ้น และถูกพัฒนาเพื่อลดแรงกดบริเวณกระดูกฝ่าเท้า โครงสร้างทางเรขาคณิตถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อการถ่ายเทพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้จังหวะก้าววิ่งลื่นไหลและรวดเร็วยิ่งขึ้น มาพร้อมโครงสร้างร่องแบบไล่ระดับ ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้วยการกระจายแรงจากการเคลื่อนไหวด้านข้างสู่ด้านในอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การวิ่งมีประสิทธิภาพตั้งแต่ออกตัวจนถึงเส้นชัย
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับไลน์รองเท้าสำหรับวันแข่งขันระดับเอลีตของ PUMA รุ่น Deviate NITRO™ Elite 4 ถือเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับนักวิ่งที่มีจังหวะก้าวถี่ที่มองหารองเท้าน้ำหนักเบา ตอบสนองไว และช่วยปลดปล่อยระดับความเร็วใหม่ พร้อมสัมผัสที่เหนือกว่าคำว่าเร็วในวันแข่งขัน
PUMA Deviate NITRO™ Elite 4 จะวางจำหน่ายแบบลิมิเต็ดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ ผ่านทาง PUMA.com ร้าน PUMA แฟลกชิปสโตร์ และร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ
รายละเอียด Deviate NITRO™ Elite 4
ราคา: 8,000 บาท
น้ำหนัก: UK8 170 กรัม / UK4.5 140 กรัม
ความสูงพื้นรองเท้า: 32 มม. / 40 มม.
ดรอป: 8 มม.
Deviate NITRO™ 4 ถูกออกแบบมาสำหรับนักวิ่งในชีวิตประจำวัน ที่จริงจังกับการพัฒนาความเร็ว โดยมาพร้อมพื้นชั้นกลาง NITROFOAM™ รุ่นใหม่แบบสองชั้น ที่ใช้โฟมผสมไนโตรเจนให้แรงเด้งที่มากขึ้น เพื่อจังหวะก้าวที่มีพลังยิ่งขึ้น โดยไม่ลดทอนความสบายที่นักวิ่งคุ้นเคย
อัปเปอร์ผ้าตาข่ายช่วยเพิ่มความเบาและการระบายอากาศ ส่วนขอบรองเท้านุ่มและลิ้นรองเท้าที่บุช่วยดูแลและปกป้องเท้าได้อย่างรอบด้าน มีความนุ่มในจุดที่จำเป็น และให้การซัพพอร์ตในจุดสำคัญ Deviate NITRO™ 4 ช่วยล็อกเท้าให้อยู่กับที่ ทำให้นักวิ่งโฟกัสกับการวิ่งได้อย่างเต็มที่ ความทนทานและความสบายยังคงเป็นหัวใจของประสบการณ์ Deviate มอบความสม่ำเสมอสำหรับการวิ่งในชีวิตประจำวัน
แผ่น PWRPLATE ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะที่พื้นยาง PUMAGRIP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจของ PUMA ช่วยยึดเกาะได้ดีบนทุกสภาพพื้นผิว รองรับการลงเท้าได้ทุกรูปแบบ ซึ่งการพัฒนานี้ช่วยให้การวิ่งมีความสม่ำเสมอและมั่นคงยิ่งขึ้น โดยยังคงความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับการซ้อมความเร็วและการวิ่งในชีวิตประจำวัน
รายละเอียด Deviate NITRO™ 4
ราคา: 6,200 บาท
น้ำหนัก: UK8 250 กรัม / UK4.5 205 กรัม
ความสูงพื้นรองเท้า: 30 มม. / 38 มม.
ดรอป: 8 มม.
Deviate NITRO™ 4 จะวางจำหน่ายแบบลิมิเต็ดในวันที่ 23 มกราคม นี้ ผ่านทาง PUMA.com ร้าน PUMA แฟลกชิปสโตร์ และร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอความเร็วบทล่าสุดสู่ตลาดด้วย Deviate NITRO™ Elite 4 และ Deviate NITRO™ 4 รุ่น Deviate เป็นศูนย์กลางของธุรกิจรองเท้าวิ่งสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานับตั้งแต่การกลับมาทำตลาดอีกครั้งในปี 2021 และสามารถคว้ารางวัลมากมาย รวมถึงช่วยให้นักกีฬาขึ้นโพเดียมได้สำเร็จ” Erin Longin, Vice President, BU Run/Train, PUMA กล่าว
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand