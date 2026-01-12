ยามาฮ่า ร่วมระเบิดศึก MotoGP 2026 ประเดิมเปิดฤดูกาลที่ไทย เนรมิต YamahaGP Pavilion มอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้แฟนความเร็ว

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวนับถอยหลังสู่การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ PT Grand Prix of Thailand 2026 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขัน MotoGP ประจำปี 2026 สะท้อนศักยภาพของประเทศในฐานะศูนย์กลางมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “ยามาฮ่า” ในฐานะแบรนด์ผู้ขับเคลื่อนวงการมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง
นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และนายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และนายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ไทยยามาฮ่าเตรียมยกระดับประสบการณ์แฟนมอเตอร์สปอร์ต ด้วยการเนรมิต YamahaGP Pavilion โดมขนาดใหญ่ติดเครื่องปรับอากาศ ภายในสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งประสบการณ์สุดยูนีคของแฟนยามาฮ่าจากทั่วโลก อัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิง ของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมมีตแอนด์กรี๊ดแบบใกล้ชิดตลอด 3 วันเต็ม สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่ต้องการเชื่อมโยง “มอเตอร์สปอร์ต เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์” เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ไฮไลต์สำคัญใน YamahaGP Pavilion คือการพบกับ 4 นักแข่งระดับโลกจากยามาฮ่า นำโดยอดีตแชมป์โลกชาวฝรั่งเศส Fabio Quartararo #20 พร้อมคู่หูนักบิดชาวสเปน Alex Rins #42 จากทีม Monster Energy Yamaha MotoGP Team ร่วมด้วยนักบิดชาวออสเตรเลีย Jack Miller #43 และแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ 3 สมัยชาวตุรกี Toprak Razgatlioglu #7 จากทีม Prima Pramac Yamaha MotoGP Team
โดยในฤดูกาล 2026 นักแข่งยามาฮ่าทั้ง 4 คน จะลงทำการแข่งขันด้วยรถแข่ง YAMAHA YZR-M1 เวอร์ชันล่าสุด เครื่องยนต์ V4 Project ขนาด 1,000 ซีซี ตลอดทั้งฤดูกาล
นอกจากนี้ แฟนมอเตอร์สปอร์ตที่ซื้อบัตรเข้าชมในโซน “YAMAHA STAND” ทุกที่นั่ง ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ได้แก่
1.) รถจักรยานยนต์ ALL NEW YAMAHA NMAX (STD) พร้อมหมวกกันน็อกลายเซ็น Fabio Quartararo
2.) รถจักรยานยนต์ ALL NEW YAMAHA AEROX พร้อมหมวกกันน็อกลายเซ็น Alex Rins
รวมมูลค่ากว่า 238,700 บาท โดยจะมีการจับรางวัลในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ YamahaGP Pavilion ชาวยามาฮ่ามีที่บัตรแล้วห้ามพลาด
สำหรับการแข่งขัน PT Grand Prix of Thailand 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยงานแถลงข่าวนับถอยหลังสู่การแข่งขันครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 สโมสร ราชพฤกษ์ คลับ นอร์ทปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้