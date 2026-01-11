ปรินทร์–ปริม 2 เหรียญทองซีเกมส์ สอนกอล์ฟเยาวชน สร้างแรงบันดาลใจในวันเด็กแห่งชาติ

ปรินทร์ สารสมุทร และ ปริม ปราช์ญนคร 2 นักกอล์ฟเหรียญทองซีเกมส์ นำทีมนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกีฬากอล์ฟอย่างใกล้ชิด ในกิจกรรม “National Children’s Day – Let’s Play Golf” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่จัดโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ All Thailand Golf Center
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก โปรพรอนงค์ เพชรล้ำ นักกอล์ฟอาชีพหญิงชื่อดังของไทย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ พร้อมด้วยนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย ที่มาร่วมทำหน้าที่พี่เลี้ยง แนะนำทักษะกอล์ฟในแต่ละสถานี ทั้งพัตต์ ชิพ แอพโพรช และการฝึกซ้อมในสนามไดรฟ์กอล์ฟ
รายชื่อนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ทั้ง ปรินทร์ สารสมุทร และ ปริม ปราช์ญนคร นอกจากนั้นยังมีพสิษฐ์ ราตะกั่ว, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล, ศิวกร เกรียงไกร, ปณต สุขอนันต์, เสฏฐวุฒิ เคนานัน, มาริษา โตใจ, วิรดา ถวิลสังข์, ชนม์พรรษา ถวิลสังข์, ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ และ กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของเด็ก ๆ ที่ได้เรียนรู้กอล์ฟจากนักกีฬาตัวจริง พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เยาวชนได้รู้จักกีฬากอล์ฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาฐานนักกีฬาเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจสู่การก้าวเป็นนักกอล์ฟคุณภาพในอนาคต
ทั้งนี้ กิจกรรม “National Children’s Day – Let’s Play Golf” เปิดให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโดยไม่จำกัดอายุ และได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายกีฬากอล์ฟหลายหน่วยงาน ร่วมกันสร้างวันเด็กที่เปี่ยมด้วยคุณค่า ความสุข และแรงบันดาลใจผ่านกีฬากอล์ฟ