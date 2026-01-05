TVA Channel วอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก เปิดฤดูกาล 2026 วันพุธที่ 7 มกราคมนี้

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จับมือร่วมกับผู้สนับสนุน แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอชีพTVA Channel วอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก ประจำฤดูกาล 2568-2569 โดยนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการวอลเลย์บอลอาชีพของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างชื่อเสียงและความภูมิใจวงการกีฬาวอลเลย์บอลของเมืองไทย
ในขณะที่คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม ประธานฝ่ายกีฬาอาชีพสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้มี 16 ทีมร่วมการแข่งขัน จากทั้งหมด 15 สโมสร แบ่งเป็นประเภททีมชาย 8 สโมสร และ ทีมหญิง 8 สโมสร แข่งขันรวม 12 สัปดาห์ 4 ช่วงการแข่งขัน ใช้สนามแข่งขัน 3 สนาม ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ สำหรับปีนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เพิ่มกิจกรรมให้กองเชียร์ หรือแฟนกีฬาของแต่ละสโมสรได้ร่วมสนุกลุ้นรางวัล การประกวดกองเชียร์เป็นการสร้างสีสันแก่การแข่งขัน พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 175,000 บาท ส่วนการรับชมการแข่งขัน สามารถติดตามผ่านการถ่ายทอดสดผ่าน แอปพลิเคชัน TrueVision NOW, สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 และ GMM 25
ด้านคุณนิตยา เกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐาน การพัฒนานักกีฬาและการบริหารจัดการสโมสรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมกับส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เช่นเดียวกับ คุณทนุเกียรติ จันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่กล่าวพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนวงการกีฬาไทย ควบคู่กับการสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจและมอบความสุขให้กับประชาชน
ทั้งนี้การแข่งขันจะเปิดฉากวันแรกวันพุธที่ 7 มกราคมนี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค สามารถชื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้าสนาม ในราคา 100 บาทต่อวัน