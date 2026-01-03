xs
ราชบุรีเปิดตัว “เจริญศักดิ์” ปีกตัวจี๊ดทีมชาติ ลุยไทยลีกเลก 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สโมสร ราชบุรี เอฟซี เปิดตัวแข้งใหม่ป้ายแดง “เท่ห์” เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ เข้าสู่ครอบครัวราชันมังกร เพื่อทำศึกไทยลีก 1 ในเลกที่ 2

สำหรับ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ปีกวัย 28 ปี ดีกรีทีมชาติไทย ย้ายมาจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในรูปแบบของการยืมตัว ซึ่ง "เจ้าเท่ห์" พร้อมกลับมาวาดลวดลายในสนามอีกครั้งหลังสลัดอาการบาดเจ็บและฟิตเต็มร้อย

ทั้งนี้ เจริญศักดิ์ จะสวมเสื้อหมายเลข 24 ให้กับ ราชันมังกร ในเลกที่ 2 และจะลงช่วยทีมลุยทั้งฟุตบอลไทยลีก, ฟุตบอลถ้วยในประเทศ และฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย (ACL 2) ในรอบ 16 ทีมสุดท้ายด้วย
