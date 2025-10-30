บีจี แต่งตั้ง “อิชิอิ” เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง มาซาทาดะ อิชิอิ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการ
สำหรับกุนซือชาวญี่ปุ่นเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมใน เจลีก กับสโมสร คาชิม่า แอนท์เลอร์ส และ โอมิยะ อาร์ดิจา ฝากผลงานยอดเยี่ยมกับทัพ “กวางเขาเหล็ก” ด้วยการคว้าแชมป์ เจลีก วายบีซี เลอแวง คัพ ฤดูกาล 2015 ตามด้วยแชมป์ เจลีก และ เอ็มเพอเรอร์ คัพ ในฤดูกาล 2016 แถมยังพา คาชิม่า แอนท์เลอร์ส ซิวตำแหน่งรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2016
ในปี 2019 อิชิอิ เริ่มต้นงานโค้ชในประเทศไทยครั้งแรกกับสโมสรสมุทรปราการ ซิตี้ ทำผลงานโดดเด่นด้วยการนำทัพ “เขี้ยวสมุทร” จบอันดับ 6 บนตารางไทยลีก 1 ในฤดูกาลแรกของเขา และต่อมาในเลกที่ 2 ของศึกไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021/22 ย้ายไปคุมทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พา “ปราสาทสายฟ้า” คว้าแชมป์ลีกสูงสุด 2 สมัย แชมป์ ช้าง เอฟเอ คัพ 2 สมัย และแชมป์ รีโว่ คัพ 2 สมัย ในฤดูกาล 2021/22 และ 2022/23
ในปี 2023 อิชิอิ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลุยการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2023 รอบสุดท้าย ที่ประเทศกาตาร์ พร้อมพาทัพ “ช้างศึก” เข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ตามด้วยการแข่งขันฟุตบอลรายการนานาชาติ เช่น ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย, ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2024, ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 50 และ 51 ก่อนล่าสุดได้เปิดตัวในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ