กัซซันเลกาซีลำพูนจัดโปรโมชั่น “Welcome 50+”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สนามกัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ จ.ลำพูน จัดโปรโมชันสำหรับนักกอล์ฟอายุ 50 ปีขึ้นไป ออกรอบวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 ราคา 1,600 บาท (รวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ) รายละเอียดและจองเวลาออกรอบโทร (053) 921-846, 081-716-7711 หรือเว็บไซต์ www.gassangolf.com

