กัซซันเลกาซีลำพูน มีโปรออกรอบคู่เฉพาะ 29 และ 31 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สนามกัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ จ.ลำพูน มีโปรโมชันออกรอบเป็นคู่วันจันทร์ที่ 29 และวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ราคา 3,200 บาท (สำหรับคนไทยและไทยเรสซิเดนท์) รายละเอียดและจองเวลาออกรอบโทร (053) 921-846, 081-716-7711 หรือเว็บไซต์ www.gassangolf.com

