ผู้บริหาร “เดอะ เจ็นซ์” นำทัพโปรตีกอล์ฟ เข้าพบผู้บริหาร “บางจากฯ” สวัสดีปีใหม่ พร้อมขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด นำทัพนักกีฬากอล์ฟอาชีพในสังกัด ได้แก่ โปรเมียว - ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เจ้าของแชมป์ LPGA 2 รายการ และล่าสุดคว้าอันดับ 2 รายการ CME Group Tour Championship 2025, โปรเปียโน - อาภิชญา ยุบล เจ้าของ 2 เหรียญทองเอเชียนเกมส์ และคว้าอันดับ 5 จากรายการ US Open 2024 และ โปรเพชร - พชร คงวัดใหม่ ตัวแทนทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก ปารีส 2024 และเจ้าของแชมป์อาชีพรวม 15 รายการ เข้าพบ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสวัสดีปีใหม่ขอพรเสริมสิริมงคล และแสดงความขอบคุณที่บางจากฯ ให้การสนับสนุนนักกีฬาของ “เดอะ เจ๊นซ์” ด้วยดีเสมอมา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
