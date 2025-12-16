ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์การกีฬาไทย และเชิดชูพระเกียรติคุณด้านการกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

สืบเนื่องจากวันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี อันมีที่มาจากเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเป็นผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันเรือใบประเภทโอ.เค. แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาอันหาที่สุดมิได้
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันกีฬาแห่งชาติ อีกทั้งในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งนับเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยในการแข่งขันครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบ โดยเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ประเภทคีลโบท SSL47 ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ณ ท่าเรือ Ocean Marina Yacht Club เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเรือใบประเภทคีลโบท SSL47 นับเป็นชนิดกีฬาที่บรรจุแข่งขันเป็นครั้งแรกในมหกรรมกีฬาซีเกมส์
ในวาระอันทรงคุณค่านี้ วงการกีฬาไทยยังได้ร่วมสำนึกในพระเกียรติยศของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชวงศ์ผู้ทรงจารึกพระนามไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาซีเกมส์อย่างงดงาม ด้วยการเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระหว่างปี 2548 - 2560 ในกีฬาที่แตกต่างกันถึงสองชนิด ได้แก่ กีฬาแบดมินตัน และกีฬาขี่ม้า
พระองค์ทรงเริ่มแสดงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาแบดมินตันตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย โดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2548 ณ กรุงมะนิลา พระองค์ทรงร่วมพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง ประเภททีมหญิง ต่อมาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ณ จังหวัดนครราชสีมา ทรงคว้าเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง สร้างความภาคภูมิใจแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ขณะเดียวกัน พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยผูกพันกับกีฬาขี่ม้ามาแต่ทรงพระเยาว์ และทรงฝึกฝนอย่างจริงจังจนทรงแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะการบังคับม้า โดยทรงคว้าแชมป์รายการ Thailand Championship King’s Cup 2012 และทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่สำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าจากประเทศฝรั่งเศส ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2556 ณ ประเทศเมียนมา
พระองค์ทรงลงแข่งขันขี่ม้า Dressage ได้อันดับที่ 10 ประเภทบุคคล และอันดับที่ 5 ประเภททีม และต่อมาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทรงนำทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินประเภททีม อันเป็นภาพแห่งความสง่างาม ความเพียร และความมุ่งมั่นที่ประทับใจผู้ชมทั่วทั้งภูมิภาค
พระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแบบอย่างแห่งนักกีฬาประวัติศาสตร์ของซีเกมส์ ผู้ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและวงการกีฬาไทยสืบไป