สสส. “ปั้นสำเร็จ” RUN Rayong ในซีรีส์ Iconic RUN Fest ตอบโจทย์เส้นทางสู่เมืองแห่งสุขภาวะ

สสส.สานพลัง 19 ภาคีระยอง “ปั้นสำเร็จ" RUN Rayong หนึ่งในซีรีส์ Iconic RUN Fest ตอบโจทย์เส้นทางสู่เมืองแห่งสุขภาวะ ชุมชนพร้อมร่วม 100% ขับเคลื่อนสู่วิถีแห่งความยั่งยืนด้วย Slow Run Rally ระยะทาง 10 กม. กิจกรรมใหม่ไร้รอยต่อ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับ 19 ภาคีระยอง ยกระดับและขับเคลื่อน “ระยอง” เปิดเมืองเรียนรู้สู่เมืองแห่งสุขภาวะ ด้วยเทศกาลต้นแบบเดิน-วิ่ง The ICONIC Run Fest ปีที่ 2 ชูแคมเปญ “RUN Rayong” ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2568 พร้อม 7 กิจกรรมสุขภาวะหลากมิติ และไฮไลต์คือ Slow RUN Rally งานวิ่งต้นแบบแนวแรลลี่พบปะชุมชนแบบไร้รอยต่อ ระยะทาง 10 กม. 8 สถานีชุมชนแห่งสุขภาวะ ตอบโจย์สร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ได้มีการเปิดงานเดิน-วิ่ง The ICONIC Run Fest Thailand Series 2025 - Run Rayong ได้รับเกียรติจาก นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. พร้อมด้วย นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส., ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส., รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. และ น.ส.นิรมล ราศรี ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักกว่า 500 คน
บรรยากาศในงานนักวิ่งได้ร่วมสัมผัสกับ ICONIC Slow RUN Rally แรลลี่เชิงสร้างสรรค์ ผสานการผจญภัย การเรียนรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเข้าไว้ด้วยกัน ระยะทาง 10 กม. ออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่ลาน อบจ. ระยอง โดยผ่าน Check point ชุมชน 8 จุด ได้แก่ 1.วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็ก 9 ยอด 2.ฐานอาหารสุขภาพลด NCDs 3.ลานหน้าอนามัยปากน้ำ 4.ประภาคารระยอง 5.คานเรือโบราณ 6.บ้านไอติมปลาหมึก 7.วัดปากน้ำ (สมุทรคงคาราม) และ 8.พระเจดีย์กลางน้ำระยอง
โดยนักวิ่งต่างได้ร่วมสนุกกับกติกา Slow Run Rally ได้แก่ SEEK (ตอบคำถาม), SELFIE (ถ่ายภาพ), STAMP (สะสมตราประทับ) และ SHARE (แชร์โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย) ท่ามกลางชุมชนที่เปิดบ้านให้การต้อนรับอบอุ่น งานนี้เต็มไปด้วยความสนุกและความอบอุ่นจากทั้งนักวิ่งและชุมชน พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ทำให้ประสบความสำเร็จตอบโจทย์เส้นทางสู่เมืองแห่งสุขภาวะ ชุมชนพร้อมร่วม 100% ขับเคลื่อนสู่วิถีแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กเพจ The Iconic Run Fest (https://www.facebook.com/profile.php?id=61558162293669)