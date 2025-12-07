เบสบอลไทยฟอร์มหรูอัดอินโด 10-1 ศึกซีเกมส์

เบสบอลไทยฟอร์มดุ! อัดอินโดนีเซีย 10–1 เปิดเกมส์กดดันเกมตั้งแต่ต้น พร้อม “โจ ดารุ” ช่วยตุนแต้มขยับนำห่าง เกมนี้ไทยได้แต้มโฮมรันจากการทำผลงานยอดเยี่ยมของ “โจ ดารุ“ ผู้ซึ่งช่วยปลดล็อกเกมรุกให้ไทยนำห่าง พร้อมรักษาความได้เปรียบไว้ต่อเนื่องจนจบเกมส์
ทีมชาติไทยโชว์ศักยภาพเหนือชั้น ไล่ถล่มทีมชาติอินโดนีเซีย 10–1 จบเกม 9 อินนิ่ง เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งของเบสบอลไทยในศึกซีเกมส์ครั้งที่ 33 ได้อย่างสวยงาม
ส่วนหัวใจของเกมรับต้องยกให้กับสตาร์เตอร์พิชเชอร์ ยูริ คายานุมะ หมายเลข 15 ดาวรุ่งลูกครึ่งไทย–ญี่ปุ่น ผู้เล่นอายุน้อยสุดของทีมชาติไทยชุดนี้ แต่โชว์ฟอร์มนิ่งเกินวัย คุมเกมและขว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ไทยสามารถยึดความได้เปรียบตั้งแต่เริ่มเกมส์
ยูริติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่รุ่นอายุ U12 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ โรงเรียนฟูจิกักอิน จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น และเพิ่งจบศึกสุดยิ่งใหญ่ โคชิเอ็ง ฤดูร้อน โดยทีมเข้าสู่รอบ Best 4 ของจังหวัดยามานาชิ ได้อย่างโดดเด่น
ด้วยความสามารถเล่นได้ทั้ง Pitcher และ Catcher ล่าสุดเพิ่งได้รับ โควต้านักกีฬาเบสบอลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตเกียว โนเงียว (Tokyo University of Agriculture – Tōnodai) เตรียมก้าวสู่เวทีลีกมหาวิทยาลัยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการแข่งขันเข้มข้น
ชัยชนะในวันนี้จึงเป็นทั้งแต้มสำคัญ และกำลังใจครั้งใหญ่ของทีมชาติไทยเบสบอล ที่กำลังเดินหน้าคว้าความสำเร็จในซีเกมส์ครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ
พลังไทยกำลังมา! เชียร์ต่อให้ถึงเหรียญทอง
#BaseballThailand #SEA33Games #TeamThailand #เบสบอลไทยก้าวสู่สากล