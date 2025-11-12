รัสเซียขึ้นบัญชีดำชาวญี่ปุ่น อีก​ 30 คน ห้ามเข้าประเทศ ตอบโต้กรณีคว่ำบาตร

รัสเซียตอบโต้ญี่ปุ่น สั่งแบนเพิ่ม 30 คน ห้ามเข้าประเทศไม่มีกำหนด พุ่งเป้าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการ และสื่อมวลชน เซ่นปมคว่ำบาตรกรณียูเครน
เกียวโดนิวส์ (12 พ.ย.) กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้สั่งห้ามชาวญี่ปุ่นเข้าประเทศเพิ่มอีก 30 คนอย่างไม่มีกำหนด
มาตรการนี้เป็นการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของญี่ปุ่นกรณีการรุกรานยูเครน
นี่เป็นการตัดสินใจครั้งแรกของมอสโกที่สั่งห้ามชาวญี่ปุ่นเข้าประเทศรัสเซีย นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว โดยรัสเซียได้ตัดสินใจเช่นนี้ครั้งล่าสุดคือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ชาวญี่ปุ่น 30 คน ประกอบด้วย โทชิฮิโระ คิตามูระ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนักวิจัย อาทิ รองศาสตราจารย์ ยู โคอิซูมิ มหาวิทยาลัยโตเกียว, ศาสตราจารย์อากิฮิโระ อิวาชิตะ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด, ศาสตราจารย์โยโกะ ฮิโรเสะ มหาวิทยาลัยเคโอ และศาสตราจารย์เคนโระ นาโกชิ มหาวิทยาลัยทาคุโชกุ
นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชน ซึ่งรวมถึงนักข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนำนิกเคอิ และอดีตผู้สื่อข่าวประจำกรุงมอสโก ทาคาชิ ฮิราโนะ บรรณาธิการสำนักข่าวแห่งชาติยูเครน ยูครินฟอร์ม ก็อยู่ในรายชื่อนี้ด้วย