"มาดามแป้ง" ลั่น ขอทวงแชมป์ซีเกมส์ในบ้าน ยืนยันรายการนี้มองข้ามไม่ได้

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชายชุดซีเกมส์ ก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนัดแรกพบกับ ติมอร์ เลสเต
สำหรับ ฟุตบอลชายไทย เคยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ มาทั้งหมด 16 สมัยสูงสุดของรายการ แต่ครั้งล่าสุดที่ได้เหรียญทอง ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ในปี 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย
"มาดามแป้ง" กล่าวว่า “ติดตามทีมชุดนี้มาโดยตลอด แน่นอนว่าซีเกมส์ เป็นการแข่งขันที่ไม่ง่าย เพราะทุกทีมในอาเซียนพัฒนาขึ้น และ บางประเทศถึงขั้นหยุดลีก เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์ แต่ในฐานะนายกสมาคมฯ ก็มั่นใจในตัวทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ที่นำโดย โค้ชวัง และ นักเตะทุกคน เชื่อว่าเรามีโอกาสคว้าแชมป์เช่นกัน หลังไม่ได้มานานถึง 8 ปีแล้ว แต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และ ไม่ประมาททุกทีมที่เจอ”
“สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณทุกสโมสร ที่ให้ความร่วมมือ และ ปล่อยนักเตะมาให้ทีมชุดซีเกมส์ แม้ไม่ใช่ ฟีฟ่า เดย์ ยืนยันว่าเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด ไม่สามารถมองข้ามรายการนี้ได้ เพราะครั้งนี้ เราเล่นที่ประเทศไทย ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าภาพ และ ทีมชาติไทย หวังว่าเราจะทวงแชมป์ซีเกมส์กลับมาได้ และ ฝากแฟนบอลชาวไทย เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย”