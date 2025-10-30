"มาดามแป้ง" หอบดอกไม้ขอโทษทูตเวียดนาม หลังทีมงานใช้ธงชาติผิดในพิธีจับสลากฟุตซอล U-19

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หอบแจกันดอกไม้เข้าพบ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่อขอโทษอย่างจริงใจต่อ เวียดนาม สืบเนื่องมาจากงานจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ทีมออแกไนซ์ใช้ธงชาติผิด
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าพบ นายฝั่ม เหวียต หุ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่อมอบแจกันดอกไม้ แทนคำขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้ง ต่อสมาคมฟุตบอลเวียดนาม และ ประชาชนชาวเวียดนาม เนื่องจากมีการใช้สัญลักษณ์ธงชาติเวียดนามผิด ในพิธีจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568
“มาดามแป้ง” กล่าวว่า ได้เข้าพบครั้งนี้ด้วยความเข้าใจถึงความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนชาวเวียดนาม ถึงเหตุการณ์ ความผิดพลาดดังกล่าว ที่ผ่านมา สมาคมฯ ตระหนัก ให้ความเคารพ และ ให้ความสำคัญในเรื่องธงชาติมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์สำคัญ สื่อถึงศักดิ์ศรี , เกียรติภูมิ ของชาติ ตนหวังว่าประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัย และ เข้าใจใน ความผิดพลาด ที่ไม่ ได้ตั้งใจและ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในครั้งนี้
ขณะที่ นายฝั่ม เหวียต หุ่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้ขอบคุณ “มาดามแป้ง” ที่แสดงความจริงใจในการขอโทษและแก้ไขข้อผิดพลาด ตั้งแต่เกิดเหตุขึ้น ทั้งการส่งหนังสือขอโทษต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน
รวมถึงยังมอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เดินทางไปขอโทษต่อประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม ด้วยตนเองในวันรุ่งขึ้น ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พร้อมยืนยันว่าเข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และ เป็นความผิดพลาดจากผู้จัดงาน (Organize)
ทั้งนี้ ไทย และ เวียดนาม เพิ่งยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง , ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ ความร่วมมือระดับประชาชนและการท่องเที่ยว ที่สำคัญ ในปี 2026 ไทย และ เวียดนาม กำลังจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตอีกด้วย