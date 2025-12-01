เปิดตัว "THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน" หนังสารคดีกีฬา ส่งต่อแรงบันดาลใจ ชวนเชียร์ทัพซีเกมส์และอาเซียนพาราฯ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมมือกับ บ.ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเรื่อง “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” เพื่อร่วมส่งกำลังใจและให้คนไทยได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนักกีฬาตัวแทนชาติไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) และอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) ปี 2025
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวและร่วมชมภาพยนตร์สารคดีกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา
ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ ผู้บริหาร บ.ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด, นายภาคิณ สุขขี ผู้กำกับภาพยนตร์, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ดร.ชัยนัท สุขไชยะ ผู้จัดการสำนักงาน สมาคมกีฬากรีฑาฯ, คุณยุวเรต ศรุตานนท์ ที่ปรึกษาคณะอนุประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬากรีฑาฯ, พลเอก สุพล จันทร์ผ่อง อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, พันเอกหญิง วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน, นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น พร้อมทั้งนักกีฬาทีมชาติไทย อาทิ พิฆเนศ สุขหยิก (นักกีฬาคิกบ็อกซิ่ง), “เอสที” วารีรยา สุขเกษม (นักสเก็ตบอร์ด), “นุ๊กนิก” ณัฏฐณิชา ใจแสน เข้าร่วม
สำหรับ ภาพยนตร์ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” กำกับโดยผู้กำกับฝีมือดี ภาคิณ สุขขี นำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทย 6 คน ที่เป็นตัวแทนของความมานะและความพยายาม โดยมีนักกีฬาที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในครั้งนี้ ได้แก่ “พลับ” วราวุฒิ แสงศรีเรือง (นักกีฬายูยิตสู), “จิมมี่” พิฆเนศ สุขหยิก (นักกีฬาคิกบ็อกซิ่ง), “กร” พงศกร แปยอ (นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง), “เนย” กมนชนก ขวัญเมือง (นักว่ายน้ำหญิง), “เอสที” วารีรยา สุขเกษม (นักสเก็ตบอร์ด) และ “บิว”ภูริพล บุญสอน (นักกรีฑา) อีกทั้งยังได้ “เจ”ภูธเรศ คงรักษ์ (นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง) มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงและร่วมสมทบในภาพยนตร์ กับเรื่องราวชีวิตนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันซีเกมส์ (SEA Games) และอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) 2025 โดยมีเป้าหมายคือเหรียญรางวัลแห่งความสำเร็จ แต่กว่าจะถึงจุดนั้น พวกเขาต้องเผชิญกับ หยาดเหงื่อ น้ำตา และแรงกดดันมหาศาล ซึ่งตอกย้ำว่าการได้มายืนอยู่จุดสูงสุดในนามของ “นักกีฬา” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แรงบันดาลใจที่เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้อย่างมั่นคง จึงเป็นเครื่องนำทางที่ดีที่สุดของพวกเขา ถือเป็นการถ่ายทอดพลังบวกและความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะร่วมกันเปิดเส้นทางชีวิตและแบ่งปันแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน เชื่อมั่นว่าจะสามารถจุดประกายและสร้างพลังบวกให้กับผู้ชมทุกท่านได้เพราะเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ตีแผ่เรื่องราวความเสียสละและความทุ่มเทของอาชีพนักกีฬาให้คนทั่วไปได้รับรู้และได้ติดตาม หวังว่าจะช่วยเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ส่งผ่านเรื่องราวของน้องๆ นักกีฬาออกไปในวงกว้างได้มากขึ้น และเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ จะคอยส่งกำลังใจก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าสู่การเป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขัน SEA Games และอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) ครั้งนี้ด้วยกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมใจกันร่วมเชียร์ไทยให้กึกก้องไปด้วยกันครับ”
ด้าน วสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ ผู้บริหาร บ.ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ในนามผู้ผลิตภาพยนตร์ได้กล่าวเสริมว่า “ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาที่เห็นกันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย อยากให้คนไทยทุกคนได้เห็นเบื้องหลังที่แท้จริงของนักกีฬาไทย ไม่ใช่แค่เวลาที่พวกเขายืนบนเวทีคว้าเหรียญ แต่คือทุกหยาดเหงื่อ ทุกบาดแผล ทุกความเจ็บปวด ที่พวกเขาผ่านมา จนมาถึงวันที่ได้สวมเครื่องแบบทีมชาติ ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของนักกีฬา ผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ ที่ต้องผ่านเรื่องราวที่ยาก หลากหลายและแตกต่างมาด้วยตัวเองจริง ๆ แต่ละคนมีเรื่องราว มีอุปสรรค และมีความฝันที่แตกต่าง เป็นเรื่องราวเบื้องหลังชีวิตและความสำเร็จที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็น ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้มข้นและครบรส หวังว่าภาพยนตร์เรื่อง THE ROUTE จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูรู้สึก Respect และเห็นคุณค่าของนักกีฬาไทยมากขึ้น และอาจทำให้คนทั่วไปอยากสนับสนุนกีฬาไทยมากขึ้นและหวังว่าจะทำให้คนไทยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยไปด้วยกันอย่างมีความสุขกันทั้งประเทศ”
ทั้งนี้ภาพยนตร์ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” นอกจากจะเปิดตัวรอบปฐมทัศน์อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 ธ.ค. 2568 แล้ว ยังมีการจัดฉายรอบพิเศษอีกรอบในวันที่ 2 ธ.ค. 2568 เวลา 17.00 น. เมเจอร์รัชโยธิน โรงที่ 4 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับบัตรชมฟรีได้ที่หน้างาน และหลังจากนั้นประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะสามารถชมได้ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ช่อง 8 และช่อง T Sport 7 รวมไปถึงบนช่องทางออนไลน์ในแอปพลิเคชัน VIU และ Youtube ช่องพระนครฟิล์ม และช่อง Right Beyond อีกด้วย