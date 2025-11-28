ฟุตซอลสาวไทยพ่ายโคลอมเบีย 1-4 ชวดเข้า 8 ทีมฟุตซอลโลก 2025

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ฟิลสปอร์ตส์ อารีนา, กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ การแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 กลุ่มบี เป็นเกมนัดที่สาม ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ทีมอันดับ 4 ของโลก ลงสนามพบกับ โคลอมเบีย ทีมอันดับ 8 ของโลก
สองเกมก่อนหน้านี้ ทีมชาติไทย แพ้ สเปน และ ชนะ แคนาดา มาได้ เช่นเดียวกับ โคลอมเบีย แต่ประตูได้เสียไทยดีกว่า เกมนี้ถ้าหากชนะหรือเสมอก็จะผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ทันที
เกมนี้ โค้ชโอ ธนาธร สันทนาประสิทธิ์ วางห้าคนแรก เป็น ศศิประภา สุขเสน (GK), เจนจิรา บุบผา, อารียา แซ่เติ๋น, ณัฐมน อาจกล้า และ ดาริกา เพียรภายลุน
เริ่มเกมมาได้สี่นาที กลายเป็น โคลอมเบีย ที่มาได้ประตูออกนำก่อน จากจังหวะที่อเลฆานดรา อปาเรซ หลุดไปทางขวาก่อนปาดเข้ากลางให้ ไดอานา เซลิซ ยิงเข้าไปให้ โคลอมเบีย นำก่อน 1-0
นาทีที่ 8 จากลูกฟรีคิก ที่ขลุกขลิกก่อนไปเข้าทาง เมอร์ลิน ซัลเซโด้ ที่ยิงเข้าไปให้ โคลอมเบีย นำห่างเป็น 2-0
นาทีที่ 11 ไทยไล่โคลอมเบีย มาเป็น 1-2 จากจังหวะที่ อารียา แซ่เติ่น ทำชิ่งกับ ณัฐมน อาจกล้า ก่อนยิงโล่งๆ เข้าไป
ครึ่งหลัง นาที 23 โคลอมเบีย นำห่างเป็น 3-1 จากจังหวะที่ ไดอานา เซลิซ ยกให้ เมอร์ลิน ซัลเซโด้ เกี่ยวไปยิงด้วยขวาเบียดเสาสองเข้าไป
นาที 25 ไทยน่าได้ประตูตีตื้น จากคิกอิน ที่ ณัฐมน อาจกล้า ไหลให้ ดาริกา เพียรภายลุน กดด้วยขวา แต่ยังไปติดเซฟ อลิสซอน โอลิเว่
นาที 30 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลของ แพรพลอย หัวใจเพชร ไปติดเซฟ อลิสซอน โอลิเว่ และ ดาริกา เพียรภายลุน พยายามซ้ำแต่ก็ยังติดเซฟอีก
ท้ายเกม ไทยปรับแทคติกมาเป็นพาวเวอร์เพลย์ และมาเสียบอลกลางทาง และ ดานนา โรดริเกซ ยิงสวนทางให้ โคลอมเบีย นำห่างเป็น 4-1
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมฟุตซอลหญิงไทย พ่าย โคลอมเบีย ไป 1-4 ทำให้ทีมชาติไทย จบด้วยการเป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม
หลังจากนี้ ฟุตซอลหญิงไทย จะเดินทางกลับไทยทันที โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น.