ฟุตซอลหญิงไทยกระหน่ำแคนาดา 6-3 มีลุ้นเข้าน็อคเอาท์ศึกชิงแชมป์โลก 2025

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ฟิลสปอร์ตส์ อารีนา, กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทีมสาวไทย อันดับ 4 ของโลก ลงแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 กลุ่มบี นัดที่สอง พบกับ แคนาดา ทีมอันดับ 74 ของโลก โดยเกมแรก ไทย พ่าย สเปน มา 2-5 ส่วน แคนาดา แพ้ โคลอมเบีย มา 0-2
เกมนี้ โค้ชโอ ธนาธร สันทนาประสิทธิ์ วางห้าคนแรก เป็น ศศิประภา สุขเสน (GK), เจนจิรา บุบผา, อารียา แซ่เติ๋น, ณัฐมน อาจกล้า และ ดาริกา เพียรภายลุน
เริ่มเกมมาแค่ สองนาที ฟุตซอลหญิงไทย ออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ เจนจิรา บุบผา ยิงไปติดบล็อคเด้งมาเข้าทางดาริกา เพียรภายลุน ยิงอีกครั้งเข้าไปให้ ไทยนำก่อน 1-0
นาทีที่ 4 จากลูกคิกอิน เจนจิรา บุบผา ยิงยัดไปให้ ดาริกา เพียรภายลุน เปลี่ยนทางเข้าไปให้ ฟุตซอลหญิงไทย นำห่างเป็น 2-0
นาทีที่ 9 แคนาดา ไล่มาเป็น 1-2 จากจังหวะฟรีคิก ที่โจเอลเล่ กอสเซเลน ยิงแฉลบเปลี่ยนทางมาเข้าทาง เอสเธอร์ บรอสซาร์ด ซ้ำเข้าไป
นาที 13 จากจังหวะที่ เจด ฮูมปานห์ ได้ครอสเรียดให้ เอสเธอร์ บรอสซาร์ด ยิงเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 2-2
นาที 20 ไทยตัดบอลตรงกลางมาเข้าทางแสงระวี มีขำ ยิงด้วยซ้ายเบียดเสาเข้าไปให้ ฟุตซอลหญิงไทย นำ 3-2 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
นาที 23 ไทยไปเสียบอลกลางทาง และเป็น เมาเด้ ลาเกรซ ล็อคแล้วยิงด้วยซ้ายเสียบเสาสองเข้าไปให้ สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 3-3
นาที 24 แคนาดา มาได้จุดโทษ จากจังหวะที่ หทัยชนก เทพคุณ ไปทำฟาวล์ เจด ฮูมพานห์ ก่อนที่ โจเอลเล่ กอสเซเลน จะรับหน้าที่สังหารไปติดเซฟของ ศศิประภา สุขเสน
นาที 25 จากลูกคิกอิน ที่ณัฐมน อาจกล้า ไหลให้ ดาริกา เพียรภายลุน แต่งเข้าซ้ายแล้วยิงเข้าไปเป็นแฮตทริก ให้ ฟุตซอลหญิงไทยนำ 4-3
หลังจากนั้น ไทยก็พยายามเดินหน้าบุกหนักต่อ นาที 30 ไทยนำห่างเป็น 5-3 จากจังหวะที่ อารียา แซ่เติ่น ดึงหลอกนักเตะแคนาดา ก่อนลากมายิงด้วยขวาเข้าไป
นาที 32 ฟุตซอลหญิงไทยนำห่างเป็น 6-3 จากลูกเตะมุมที่ ณัฐมน อาจกล้ายกให้ เจนจิรา บุบผา ยิงเข้าไป
ก่อนจบเกม ไทยชนะไป 6-3 เก็บ 3 แต้มแรกได้สำเร็จ ส่วน แคนาดา ยังไม่มีแต้ม ตกรอบแน่นอนแล้ว
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 กลุ่มบี นัดที่สามพบกับ โคลอมเบีย ทีมอันดับ 8 ของโลก ที่ฟิลสปอร์ตส์ อารีนา, กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง YouTube : BG SPORTS