ไทยจัดประชุมว่าด้วยการใช้กีฬาสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมเยาวชนในกลุ่มอาเซียน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย การประชุมนานาชาติครั้งสำคัญว่าด้วยกีฬาและการป้องกันอาชญากรรมเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากไอโอซี ให้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอาเซียน ร่วมกันยืนยันบทบาทของกีฬา ในการป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน และขับเคลื่อนความปลอดภัยให้ชุมชนทั่วภูมิภาค
ประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญว่าด้วยกีฬาและการป้องกันอาชญากรรมเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Inaugural Southeast Asia Sport and Youth Crime Prevention Conference 2025) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2568 ที่โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 มีพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยมี นายธันว์ วุฒิธรรม ประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์, นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ซีอีโอสหพันธ์ซีเกมส์, สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทย, เดลฟีน ชานช์ ผู้แทนภูมิภาคสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาติ, ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และกีฬาของไทย เข้าร่วมกว่า 150 คน
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดตัวโครงการครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ริเริ่มโดยไอโอซี และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของฝรั่งเศส (AFD) เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันทางสังคมให้มากขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยอาศัยการใช้กีฬาเป็นหลัก ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้จะเป็นไปในรูปแบบขององค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ ยังจัดขึ้นเพื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ชาติในอาเซียน ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญนี้ด้วย
“กีฬาได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน กีฬาช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัย การให้คำปรึกษา การพัฒนาทักษะ ความรู้สึกเป็นส่วนร่วม สร้างวินัย การทำงานเป็นทีม การเล่นกีฬาอย่างยุติธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเป็นผู้นำ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน กีฬาจึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันอาชญากรรมเยาวชนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์” คุณหญิงปัทมา กล่าว