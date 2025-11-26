ทัพ Honda CBR1000RR-R ประเดิมคว้าแชมป์–เหมาโพเดียม “ ศึกซูเปอร์สต็อก เอ็นดูรานซ์ ครั้งแรกที่สนามช้างฯ

ศึก บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ประเดิมจัดการแข่งขัน "ซูเปอร์ไบค์ เอ็นดูรานซ์" เป็นครั้งแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
โดยบรรจุเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสนามสุดท้ายในฤดูกาล ภายใต้กติกา "ซูเปอร์สต็อก 1,000 เอ็นดูรานซ์" ด้วยระยะทางทั้งหมด 2 ชั่วโมง และมีทีมแข่งแถวหน้าของไทยตอบรับเข้าร่วมจำนวนมาก เป็นรายการแข่งขันที่วัดทั้งความเร็วในสนาม การทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่วนสำคัญคือรถแข่งที่ใช้ว่าจะมีความอึดความแรงในการแข่งขันได้มากเท่าไหร่ ซึ่งการดวลกันด้วยนักแข่ง/ทีมที่สามารถทำจำนวนรอบ (ระยะทางในการแข่งขัน) ได้มากที่สุด
โดยกองทัพรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ลงสนามพิสูจน์สมรรถนะอย่างคับคั่ง นำโดย รถแข่งหมายเลข 11 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ขับโดย 3 นักบิดอย่าง ตะวัน ตั้งจิตเจริญกุล, ภัทรพงศ์ วัชรอยู่ และ ธนาธิป เลิศธนากร ซึ่งมี "ฟิล์ม" รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ ตำนานนักบิดระดับโลกชาวไทยเป็นผู้บริหารทีม รวมถึงรถแข่งหมายเลข 12 ในทีมเดียวกัน ขับโดย พุฒินัฐ สินทรัพย์, พฤฒิพงศ์ ทรัพย์เจริญ และ จักรกฤษณ์ ศุขศรีไพศาล
รวมถึง 3 นักบิดรัสเซียอย่าง โทมัส ลอทาร์ด, อเล็กซานเดอร์ คลีเยฟ และ เซอร์เก โปรโครอฟ ในรถแข่งหมายเลข 47 จาก ทีซี เรซซิ่ง และทีม บิ๊กวิง หัวหิน ในรถแข่งหมายเลข 77 ที่ลงบิดด้วย 3 นักแข่งไทยอย่าง มัฆวาล ทองขาว, สรสิทธิ์ ลภนะพันธุ์ และ ณัฐรินทร์ ศรีบุญเรือง
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 2 ชั่วโมงเต็ม ออกสตาร์ตในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 11 เจ้าของโพลจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส เริ่มต้นเรซได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยมือแรกอย่าง ตะวัน ซึ่งช่วยให้ทีมออกนำและเพิ่มระยะห่างออกไปได้ดี ก่อนจะส่งต่อให้ ภัทรพงศ์ และ ธนาธิป ออกไปรับช่วงต่อ ก่อนจะนำม้วนเดียวจบโดยมี ตะวัน วนกลับมารับหน้าที่ปิดจ็อบคว้าชัยชนะไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยเวลารวม 2 ชั่วโมง 37.500 วินาที วิ่งไปทั้งสิ้น 64 รอบสนามคิดเป็นระยะทางรวม 291.456 กิโลเมตร
ส่วนอันดับ 2 เป็นของ รถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 12 ขับโดย พุฒินัฐ, พฤฒิพงศ์ และ จักรกฤษณ์ ตามหลัง 1 นาที 31.413 วินาที ส่วนอันดับ 3 เป็นของ 3 นักบิดรัสเซียอย่าง โทมัส ลอทาร์ด, อเล็กซานเดอร์ คลีเยฟ และ เซอร์เก โปรโครอฟ ในรถแข่งหมายเลข 47 จาก ทีซี เรซซิ่ง ตามหลัง 1 นาที 48.692 วินาที
ขณะที่ ทีม บิ๊กวิง หัวหิน ในรถแข่งหมายเลข 77 ที่ลงบิดด้วย 3 นักแข่งไทยอย่าง มัฆวาล ทองขาว, สรสิทธิ์ ลภนะพันธุ์ และ ณัฐรินทร์ ศรีบุญเรือง แม้จะพลาดล้มในช่วงต้นเรซ แต่ยังสามารถนำรถเข้ามาซ่อมแซมและออกไปจบเรซได้ในอันดับ 5 โดยทำระยะทางตามหลังผู้ชนะ 5 รอบสนาม
จากผลงานอันร้อนแรงด้วยการเหมาโพเดียม พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของทีมแข่งจาก ฮอนด้า ทั้งความเร็ว และความคงที่ของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R รวมถึงการทำงานเป็นทีม และการวางกลยุทธิ์ที่เหนือชั้น จนมาซึ่งความสำเร็จครั้งนี้