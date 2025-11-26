“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เก็บประสบการณ์ระดับโลกส่งท้ายฤดูกาล จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ บาเลนเซีย ประเทศสเปน

“ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยอดนักบิดดาวรุ่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ลงแข่งขันเก็บประสบการณ์สนามระดับโลกในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกรายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนาม 7 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล ที่ เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม เมือง วาเลนเซีย ประเทศสเปน
การแข่งขันในเรซแรกมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตอันดับ 24 ก่อนมุ่งมั่นเร่งแซงจนจบการแข่งขันในอันดับที่ 18 จากนั้นตามต่อด้วยการแข่งขันเรซ 2 ในช่วงบ่ายนักแข่งดาวรุ่งไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย นับเป็นการเรียนรู้ทักษะและเก็บประสบการณ์อันมีค่าในการแข่งขันสนามระดับโลก
“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เก็บคะแนนสะสมรายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2025 รวมทั้งหมด 8 คะแนน จบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 23