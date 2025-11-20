สิ้น “แรมโบ้แต้” ตำนานบอลไทย ชุดประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ปักกิ่ง

ถือเป็นหนึ่งข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลไทย เมื่อ “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ อดีตกองหลังทีมชาติไทยระดับตำนาน ชุดเอเชียนเกมส์ปักกิ่ง และสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการป่วย เมื่อเวลา 01.30 น. ของวันที่ 20 พ.ย.2568
สำหรับ อดิพงษ์ เป็นนักเตะตำแหน่งกองหลัง เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ และแบ็คซ้าย มีสไตล์การเล่นแบบลูกถึงคน ผลงานสร้างชื่อของเจ้าตัว คือการติดทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เอเชียนเกมส์ 1990 ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งทัวร์นาเมนต์นั้น ไทยสามารถเอาชนะเจ้าภาพ จีน 1-0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งวันที่ลงเตะ ตรงกับวันชาติของจีนด้วย ส่งไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรก ก่อนจะคว้าอันดับที่ 4 มาครอง
ด้านกำหนดการสวดอภิธรรม จะมีขึ้นที่วัดตะกล่ำ โดยวันที่ 20 พ.ย.68 รดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และสวดอภิธรรม เวลา 18.30 น. จากนั้นวันที่ 21-22 พ.ย.68 สวดอภิธรรม เวลา 18.30 น. ก่อนที่วันที่ 23 พ.ย.68 พิธีฌาปนกิจ