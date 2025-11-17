‘รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์’ และ ‘บุญยนุช ศุภกิจบุญชู’ ควงคู่คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 "SINGAPORE JUNIOR MASTERS 2025"

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติ รายการ "SINGAPORE JUNIOR MASTERS 2025" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามลากูน่า เนชั่นแนล กอล์ฟ รีสอร์ท ประเทศสิงคโปร์ โดยทัพนักกีฬากอล์ฟเยาวชนไทยทั้ง 8 คน เป็นตัวแทนจากโครงการ
"Chang-GENZ Golf Tour 2025" ที่ได้สิทธิ์บินลัดฟ้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ลุยดวลวงสวิงกับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนนานาชาติกว่า 180 คน แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำอวยเลยทำให้ตีไม่ครบทั้ง 54 หลุมได้ แต่ได้โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยม พร้อมคว้าถ้วยรางวัลมาครองด้วยคะแนนรวม 36 holes
‘รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์’ ที่โชว์โชว์ความนิ่งสมาธิที่ยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน ทำสกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 (74,72) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น B Division Boy ไปครองได้อย่างงดงาม ขณะที่ ‘บุณยนุช ศุภกิจบุญชู’
ก็ไม่น้อยหน้า โชว์ความคมของวงสวิงคะแนนรวม อีเวนพาร์ 144 (70+74) คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น B Division Girl มาได้เช่นกัน
ด้านนักกอล์ฟเยาวชนไทยอีก 6 คน ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจไม่แพ้กัน โดย สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์
(A Division Boy) และ งามพรรณ จันทนะ (A Division Girl) ต่างสู้สุดความสามารถ และในรุ่นเล็ก Rookie GENZ ทั้ง 4 คน นำทีมโดย เจตนิพัทธ์ สมบูรณ์วิริยะ (D Division Boy) คว้ารางวัลในรุ่นของตนเอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และกันต์ เสณีตันติกุล, เฌอริลิน พิริยะการสกุล และ สุกฤตา วงศ์สุนทร แม้จะเป็นการแข่งขันในเวทีต่างประเทศที่ท้าทาย แต่ทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ล้ำค่าและทำผลงานในรุ่นของตนเองสุดพลัง จากกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่มาเป็นแคดดี้คอยให้คำปรึกษาอยู่ข้างกาย
สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนที่เป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกและคว้าตั๋วจากการแข่งขันสะสมคะแนนของโครงการ "Chang-GENZ Golf Tour" ตลอดฤดูกาล 2025 ซึ่งสำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีความพิเศษในการเพิ่มรุ่นเล็ก
"รุคกี้ เจ็นซ์" ชายและหญิง (Rookie GENZ อายุ 8-10 ปี) เข้ามา จากเดิมที่แข่งกันทั้งสิ้น 3 รุ่น ประกอบด้วย
รุ่นสเปเชี่ยล เจ็นซ์ ชายและหญิง (Special GENZ อายุ 19-23 ปี), ซูเปอร์-เจ็นซ์ ชายและหญิง (Super GENZ อายุ
15-18 ปี) และจูเนียร์-เจ็นซ์ ชายและหญิง (Junior GENZ อายุ 11-14 ปี) โดยโครงการ "Chang-GENZ Golf Tour"
จัดโดย THE GENZ (บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานักกีฬากอล์ฟเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล และมอบโอกาสในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง
นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานจัดการแข่งขัน "ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์" กล่าวว่า "พวกเราทีมงาน THE GENZ รู้สึกภูมิใจในตัวน้อง ๆ นักกีฬาทุกคนมาก พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนไทย การคว้าแชมป์ในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของโครงการ Chang-GENZ Golf Tour ที่เราตั้งใจสร้างเวทีให้น้อง ๆ ได้พัฒนาฝีมือและก้าวสู่ระดับสากล ต้องขอขอบคุณผู้มอบโอกาส บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมเป็นกำลังใจและผลักดันน้อง ๆ มาโดยตลอด เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนานักกอล์ฟรุ่นใหม่ ๆ เพื่อสร้างอนาคตให้กับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืนต่อไป"
การแข่งขัน "SINGAPORE JUNIOR MASTERS 2025" ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่นักกอล์ฟเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะต่อยอดความสำเร็จของพวกเขาในเส้นทางสายกอล์ฟอาชีพในอนาคต ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเเละมอบโอกาสให้เเก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่โอกาสทางการศึกษาเเละการพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพในระดับชาติเเละนานาชาติต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: THE GENZ โทร : 065-696-2229 Line official : @genzgolf FACEBOOK : THEGENZTH INSTAGRAM : thegenzth