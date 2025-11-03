xs
"ทีมโกะ แฟมิลี่" จากจ.นนทบุรี คว้าแชมป์ระดับแกรนด์ลีก รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท ปิดศึกหมากล้อม "ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025"

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มอบถ้วยพร้อมเงินรางวัล 75,000 บาท แก่ สถาบันโกะ แฟมิลี่  จากนนทบุรี
          สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025”  โดยมีนักหมากล้อมสุดยอดฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทย กว่า 400 คน จาก 37 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ  ร่วมชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6, 7 ก.ย. 2568, 4 ต.ค. 2568, 1-2 พ.ย. 2568

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ได้มีพิธีปิดแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ทีมชนะและน้องๆที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยผลแข่งขันไฮไลท์ในปีนี้สำหรับระดับแกรนด์ ลีก (Grand League)  แชมป์ตกเป็นของ สถาบันโกะ แฟมิลี่  จากนนทบุรี ทำผลงานดีสุดคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท ขณะที่สถาบันวางหมากโกะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 55,000 บาท ส่วนอันดับที่ 3 เป็นของ  สถาบันไอคิว อัพ รับเงินรางวัลมูลค่า 45,000 บาท

ส่วนการแข่งขันแชมป์อื่นๆมีดังนี้

ระดับอะคาเดมี ลีก (Academy League) สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศได้แก่ สถาบันทรินิตี้ โกะ อะคาเดมี  รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ สถาบันแฮปปี้ จีเนียส จาก รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สถาบันบ้านโกะ บาย ครูได๋ รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท 
ระดับสคูล ลีก (School League) สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
ดิวิชัน A
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม  รับเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท

ดิวิชัน B 
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม รับเงินรางวัลมูลค่า 7,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับเงินรางวัลมูลค่า 5,500 บาท

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้การจัดงานประสบความสำเร็จไปด้วยดี สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร จัดการแข่งขันหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025”  และได้ยกระดับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเข้มข้นขึ้นทำให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน จาก 37 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ ที่ให้ความสำคัญ โดยได้แบ่งเป็น

แกรนด์ ลีก (Grand League)  มีสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน ไม่จำกัดระดับฝีมือและอายุ ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 14 รอบ ปีนี้มีสถาบันสอนหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขัน ทั้งหมด 8 ทีม

อะคาเดมี ลีก (Academy League) มีสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน เป็นนักกีฬาที่มาจากสถาบันสอนหมากล้อม จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ ปีนี้มีสถาบันหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม

สคูล ลีก (School League) มีโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ส่งเข้าทีมแข่งขันเพื่อคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ดิวิชั่น ได้แก่ 
ดิวิชั่น A  มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ  
ดิวิชั่น B  มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ

รูดม่านการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025” ที่ระดมสุดยอดฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทย กว่า 400 คน จาก 37 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ






