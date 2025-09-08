สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ เปิดศึก “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025” ยกระดับรูปแบบการแข่งขัน มุ่งพัฒนาฝีมือนักหมากล้อมไทย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จับมือ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร เปิดสนามแข่งหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025” รวมนักหมากล้อมสุดยอดฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทย กว่า 400 คน จาก 37 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ ร่วมชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนานักกีฬาโดยการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฝีมือและพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬารวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักหมากล้อมไทยในรูปการแข่งขันในระบบ “ลีก” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนฝีมือและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักหมากล้อมไทย
โดยในปีนี้ สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร จัดการแข่งขันหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025” (Thailand Go League 2025) และยกระดับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเข้มข้นขึ้น แบ่งเป็น
- แกรนด์ ลีก (Grand League) โดยสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน ไม่จำกัดระดับฝีมือและอายุ ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 14 รอบ ปีนี้มีสถาบันสอนหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขัน ทั้งหมด 8 ทีม
- อะคาเดมี ลีก (Academy League) โดยสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน เป็นนักกีฬาที่มาจากสถาบันสอนหมากล้อม จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ ปีนี้มีสถาบันหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม
- สคูล ลีก (School League) มีโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ส่งเข้าทีมแข่งขันเพื่อคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ดิวิชั่น ได้แก่
ดิวิชั่น A มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ
ดิวิชั่น B มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ
ภายในงานมี นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมเปิดงาน โดยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6, 7 ก.ย. 68, 4 ต.ค. 68, 1-2 พ.ย. 68 และมีการถ่ายทอดสดทุกรอบผ่านทางเฟสบุ๊คเพจการแข่งขัน https://www.facebook.com/ThailandGoLeague