ไทยคุมทั่วโลก เจ็ตสกียิ่งใหญ่ ทำสำเร็จชนิดกีฬาแรก! ขยาย8สนามคลุม5ทวีป พิสูจน์ฝีมือไทยก็ทำได้

WGP#1 ประกาศสร้างผลงานกีฬาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติอย่างเข้มแข็ง โดยเป็นชนิดกีฬาแรกที่องค์กรกีฬาไทยจะมีบทบาทบริหารงานกีฬาทั่วโลกอย่างแท้จริง ซึ่งล่าสุด WGP#1 องค์กรกีฬาเจ็ตสกีอาชีพโลก สัญชาติไทย 100% ประกาศแผนปี 2026 อย่างยิ่งใหญ่ เตรียมแผนขยายการจัดแข่งขัน 8 รายการ ครอบคลุม 5 ทวีปของโลก ทั้งสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก และสนามชิงแชมป์แห่งทวีป ปริเขต เผย มั่นใจว่าคนไทยมีศักยภาพทำได้ แต่ที่ไม่มีคนทำเพราะนโนบายภาครัฐไม่ส่งเสริมจริงจัง โดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่นโยบายติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก บอกว่ากีฬาเจ็ตสกีอาชีพ “พัฒนากีฬาดีเกินไป ให้ช่วยตัวเอง” แล้วใครจะอยากทำดี
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเม้นท์เจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยว่า “ปีหน้า องค์กรกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ WGP#1 จะเดินหน้าสร้างสนามแข่งออกไปทั่วโลก 8 สนาม เพื่อเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทครอบคลุมทั้ง 5 ทวีปของโลก เป็นองค์กรหลัก ที่นักกีฬาชั้นนำ 55 ชาติทั่วโลกให้ความเชื่อถือในขณะนี้ โดยจะมีสนามเจ็ตสกีอาชีพเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก และเพิ่มสนามชิงแชมป์แห่งทวีป ได้แก่ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย อเมริกา และแอฟริกา
การที่ WGP#1 ต้องออกไปต่อสู่กับชาติยักษ์ใหญ่ทั้ง ยุโรป อเมริกา จีน เป็นงานที่ยากแต่ก็ต้องทำ เพราะไม่อยากพัฒนากีฬาเจ็ตสกีไทยอยู่ที่เดิม แบบที่ถูกต่างชาติ ล่าอาณานิคมลิขสิทธิ์กีฬาเพียงฝ่ายเดียว ถ้าเราอยากเห็นกีฬาไทยเจริญก้าวหน้าจริงๆ เรื่องนี้หากนำไปถามผู้ที่มีความรู้สูงทางเศรษฐกิจ ก็จะได้คำตอบชัดเจน ในต่างประเทศนั้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆกับอุตสาหกรรมกีฬานั้น มีความสำคัญและนโยบายที่ไม่ได้แตกต่างกัน แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ยังมีนโยบายเชิงรุกบนเวทีโลกที่จริงจังน้อยมาก
ผมไม่แปลกใจ ที่คนไทยแทบไม่เห็นกีฬาไทย มีบทบาทการจัดการบนเวทีโลก หรือเป็นผู้นำองค์กรโลกที่แท้จริง แม้ แต่กีฬาเล็กๆ โดยเฉพาะกีฬาที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดในประเทศเป็นการเฉพาะ เช่นมวยไทย ปัญหาสำคัญคือ การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น มีนโยบายติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก กล่าวคือ การกีฬาฯ มีนโยบายว่า “พัฒนาดีเกินไป ให้ช่วยตัวเอง” ดังนั้นใครจะทำงานให้ดี จึงไม่มีโอกาสเห็นกีฬาไทยอื่นๆ คิดอยากเติบโตออกไประดับโลกแน่นอน
สำหรับเจ็ตสกี WGP#1 คิดว่านโยบายแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูก WGP#1 ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเท่าที่ไหว แม้ว่าในการออกไปจัดต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยากมาก และการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่ช่วยสนับสนุนใดๆ ขณะนี้ สนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก 2026 ได้กำหนดการลงตัวแล้ว ความท้าทายอีกขั้นคือ สนามชิงแชมป์แห่งทวีป ที่ทุกทวีปของโลกขอเข้าเป็นเครือข่ายขององค์กรไทย โดยจะเริ่มชิงแชมป์แห่งทวีปรายการแรกของปี 2026 ที่ทวีปโอเชียเนีย โดยเมืองโกล์โคส ออสเตรเลียขอเป็นเจ้าภาพ ต่อด้วยสนามชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่น ยุโรป แอฟริกา และสหรัฐฯ