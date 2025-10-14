ญี่ปุ่นขอเจ้าภาพ เจ็ตสกีเวิลด์ซีรี่ส์ สร้างชื่อเสียงกีฬาไทย มีคุณค่าในสายตาโลก ตารางแข่งปีหน้าลงตัว

WGP#1 แบรนด์เจ็ตสกีโลก สัญชาติไทย 100% เดินหน้าจัดตารางแข่งเจ็ตสกีอาชีพเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก 2026 ล่วงหน้า ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่ากีฬาไทย ขึ้นบริหารกีฬาโลก” สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกระหึ่ม และสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยเติบโต โดยล่าสุดมีหลายเมืองในประเทศญี่ปุ่น ขอสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ สุดท้ายให้สิทธิ์จัดบนทะเลสาบบิวะ 23-26 เมษายน 2569 ต่อด้วยสนาม 2 ทวีปยุโรป ที่เบลเยี่ยม 16-19 กรกฎาคม 2569 โดย เรื่องสำคัญลงตัวคือระยะเวลาขนส่งเรือแข่งต่อเนื่องไปสนามต่างๆ แต่ต้องกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองไทย
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการเจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยว่า เพิ่งเสร็จสิ้นการเดินทางดูพื้นที่ทะเลสาบบิวะ ที่ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก 2569 ในปีหน้า ซึ่งค่อนข้างลงตัวว่า WGP#1 จะให้สิทธิ์การเป็นเมืองเจ้าภาพ เพื่อจัดการแข่งขันเวิลด์ซีรี่ส์ 2026 สนามที่ 1 ในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2569 ซึ่งจัดว่าเป็นสนามที่ท้าทายมาก เพราะเป็นทะเลสาบใหญ่ คลื่นน้ำเปลี่ยนแปลงตลอด บางทีก็เรียบเป็นกระจกบางทีก็มีคลื่น นับว่าเป็นความท้าทายสำหรับการเป็นสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกอย่างยิ่ง
ทะเลสาบบิวะนั้น ตั้งอยู่ในเมืองชิงะ ติดกับเมืองเกียวโต และเมืองโอซาก้าที่เป็นเจ้าภาพเวิลด์ซีรี่ส์ปีนี้ โดยทางเมืองเจ้าภาพใหม่ อยากให้จัดการแข่งขันระยะยาวต่อเนื่องทุกปี แต่ WGP#1 ต้องขอพิจารณาเพิ่มเติม เพราะขณะนี้ มีสนามที่ประเทศรัสเซีย ดูไบ อินโดนีเซีย บัลกาเรีย อังกฤษ ออสเตรีย ยื่นข้อเสนอขอเป็นเจ้าภาพในปี 2027 เข้ามาด้วย ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือ ทุกคนเห็นคุณค่าของทัวร์นาเม้นท์กีฬาไทย เป็นผู้นำโลก ซึ่งมูลค่าตลาดของเจ็ตสกีสูงกว่า 9.5 หมื่นล้านบาทต่อปี จะเอื้อประโยชน์มหาศาลในหลายๆด้าน ต่อประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สำหรับสนาม 2 จัดที่ทวีปยุโรป กำหนดตารางแข่งวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2569 ที่ประเทศเบลเยี่ยม มีเรื่องสำคัญที่สุดที่ทาง WGP#1 เน้นก็คือ ระยะเวลาขนส่งเรือแข่งต่อเนื่องไปยังสนามต่างๆ แล้วต้องกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองไทย เป็นสนามชิงชนะเลิศ ของการเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2569 โดยหากการแข่งขันได้รับความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีก ก็จะยิ่งเพิ่มการนำเข้า สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวแก่ชาติไทยอย่างมาก
ในปี 2569 WGP#1 จะดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่ากีฬาไทย ขึ้นบริหารกีฬาโลก” ตอกย้ำว่าในยุคสมัยนี้ ประเทศไทยต้องมีตัวตนบนเวทีนานาชาติ และการที่ WGP#1 ได้พัฒนากีฬาเจ็ตสกีของประเทศไทย ขึ้นสู่จุดสูงสุดของระบบนิเวศน์กีฬาโลก เป็นเบอร์ 1 กีฬาความเร็วบนพื้นน้ำของโลก นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยเมืองเลคฮาวาซู สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานตำนานโลกที่หนึ่ง ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้ WGP#1 เพิ่มเป็นสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกด้วย นับเป็นตัวชี้วัดคุณภาพกีฬา ที่ยืนยันความสำเร็จของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี