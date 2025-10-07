AIS 5G จับมือ favstay มอบส่วนลด AIS TOURIST eSIM 20%

AIS 5G ร่วมมือกับ favstay หนึ่งในผู้นำด้านการบริหารรายได้และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับโรงแรม เปิดตัวแคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด ผสานพลังการสื่อสารไร้รอยต่อและที่พักคุณภาพ เพื่อยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวในไทย อย่างครบวงจร เติมเต็มช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยว มอบส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับซื้อ AIS TOURIST eSIM แก่ลูกค้าที่จองที่พักกับโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารของ favstay กว่า 150 แห่ง และโรงแรมในเครือพันธมิตรทั่วประเทศไทย ผ่าน OTA Platforms ชั้นนำ อาทิ Agoda, Booking.com, Traveloka, Tiket.com เพื่อการเชื่อมต่อดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบไร้สะดุดตลอดทั้งทริป ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว หรือการแชร์ประสบการณ์ ผ่านโซเชียลมีเดีย เติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยให้สมบูรณ์แบบ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
เบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด AIS กล่าวว่า ความร่วมมือกับ favstay ในครั้งนี้ เป็นการเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งของสองบริการ โดย AIS เข้ามาเติมเต็มด้านการสื่อสารแบบไร้รอยต่อ ด้วย AIS TOURIST eSIM ที่ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานหลายหมายเลขในอุปกรณ์เดียว และสามารถใช้งานได้ทันที แบบไร้รอยต่อเมื่อมาถึงประเทศไทยผ่านเครือข่าย 5G ความเร็วสูงของ AIS
ขณะที่ favstay นำเสนอที่พักคุณภาพ หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์การท่องเที่ยวครบวงจร เพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบินเดินทาง ตลอดจนการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ AIS เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงไทย ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย ท่องเที่ยวได้เต็มอิ่ม และคุ้มค่าตลอดทริป
สุชาดา เตโชติรส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร favstay กล่าวว่า ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านการบริหารรายได้และการตลาดดิจิทัลสำหรับโรงแรม favstay มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AIS 5G เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวไทย เราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่น ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
การจับมือกันครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ครบวงจรยิ่งขึ้น แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของ favstay ที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง เราพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มที่ และสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป
ในช่วงแคมเปญ AIS x favstay นักท่องเที่ยวที่จองห้องพักโรงแรมในเครือพันธมิตรของ favstay ผ่าน OTA Platforms ที่ร่วมรายการ จะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับการซื้อ AIS TOURIST eSIM เพียงส่งหลักฐานการจองไปยังอีเมลของ favstay หลังจากตรวจสอบแล้วจะได้รับโค้ดส่วนลดเพื่อซื้อ eSIM ผ่าน AIS TOURIST eSIM Website พร้อมรับประสบการณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันทีเมื่อมาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2568 นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญได้ที่ https://www.ais.th/esim-traveller/