“หมิว” สุดทน ส.แบด ไม่รักษาสิทธิ์ให้นักกีฬา ขอยื่นถอนตัวซีเกมส์

จากกรณีที่มีข่าวดราม่าเบี้ยเลี้ยงทีมแบดมินตันไทยชุดซีเกมส์ จากการที่ “วิว กุลวุฒิ” กับ “เมย์ รัชนก” 2 ซูเปอร์สตาร์ของทัพขนไก่ไทย โดนหักเหลือเพียง 6,000 บาท
จากนั้น “โค้ชท็อป” ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทย ได้ออกมายันว่าไม่มีใครทราบกฏ เรื่องไม่ไปทดสอบร่างกายตามกำหนด จะถูกหักเงิน พร้อมกับย้ำว่า ที่นักกีฬาไม่ได้ไป ก็ไม่ได้ละเลย แต่เขาติดภารกิจแข่งเพื่อชาติ
ล่าสุด “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ดีกรี 4 เหรียญทองซีเกมส์ แชมป์เวิลด์ทัวร์ 3 รายการ อันดับ 6 โลก และ มือ 1 ของประเทศไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอลาออกจากการเล่นซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ที่ตึก กกท.
พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ได้เผยว่า ที่ผ่านมารู้สึกไม่สบายใจกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสมาคมฯ โดยเฉพาะการทำงานของฝ่ายพัฒนากีฬาบางส่วน ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมกับนักกีฬา และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาที่ทำให้รู้สึกเสียใจและหมดกำลังใจเป็นอย่างมาก ส่วนตัวแล้วอดทนกับความรู้สึกนี้มานานหลายปี และไม่อยากให้รุ่นน้องๆ ต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป
ในส่วนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ก็ตั้งใจอย่างมากที่จะลงแข่งขันเพื่อประเทศชาติ ยอมสละสิทธิ์จากการแข่งขัน Australia Open 500 และลีกที่ประเทศจีน และส่วนตัวแล้วตนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและเดินทางแข่งขันเองเกือบทั้งหมด ซึ่งสมาคมไม่ได้มีการซัพพอร์ต
หนูได้เฝ้ารอคำตอบและการชี้แจงจากสมาคมฯ มาระยะหนึ่ง หนูกลับรู้สึกว่าหลายอย่างไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น และยังมีเหตุการณ์บางอย่าง รวมถึงคำพูดและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาบางท่าน ที่ทำให้หนูรู้สึกผิดหวังมาก
ด้วยเหตุผลนี้ ก็เลยอยากถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาได้อย่างสบายใจอีกต่อไป และก็ไม่ได้มีปัญหากับ กกท. เรื่องตัดเบี้ยเลี้ยงหรือเงินสนับสนุน แต่รู้สึกผิดหวังกับความไม่ใส่ใจ และไม่แจ้งให้นักกีฬาทราบว่าจะสามารถเข้ามาทดสอบร่างกายโครงการซีเกมส์ย้อนหลังได้เวลาไหน และถ้ามีการแจ้งให้ทดสอบย้อนหลังตนก็พร้อมที่จะทำตามกฎระเบียบ กกท.
ขณะที่ “โค้ชท็อป” ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนของ “หมิว” กล่าวว่า น้องหมิว ไม่ได้มีปัญหากับ กกท.หรือ โอลิมปิคไทย แต่ประเด็นคือน้องมีปัญหาในการเตรียมตัว แต่ตนไม่เห็นเลยว่าสมาคมจะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร เงินที่น้องถูกหักไปกับค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ที่ตนมาเรียกร้องวันนี้คือสมาคมทำอะไร และคิดว่าสมาคมควรเข้าใจนักกีฬามากกว่านี้
ด้าน อุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งได้เดินทางมาด้วย เปิดเผยว่า ในนามของสมาคมฯ จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ จะมีการหารือร่วมกับนายกสมาคมฯ ผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม และหาแนวทางให้ “หมิว” ได้เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์