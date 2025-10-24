ผู้ว่าฯนนท์ แจ้งความ“ต้นอ้อเป็นหนึ่ง”ปลอมลายเซ็น จดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง ชี้โทษสูงจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

ผู้ว่าฯ นนท์ ส่งนิติกร แจ้งควา “ต้นอ้อเป็นหนึ่ง” ใช้ปลอมลายเซ็นจดทะเบียนมูลนิธิ พร้อมยื่นคำร้องเพิกถอนใบทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุตส่าห์ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง
การแจ้งความครั้งนี้มีสาเหตุมาจากกรณีที่ น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยชาญ กรรมการมูลนิธิเป็นหนึ่ง เคยเข้าแจ้งความไว้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 (คดีอาญาที่ 760/2567) กล่าวหาว่า น.ส.ชลิดา ได้ปลอมลายมือชื่อของเธอ เพื่อยื่นใช้ในการจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งกับที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง โดยยืนยันชัดว่าไม่เคยให้ความยินยอมให้ลงชื่อแทนแต่อย่างใด ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การภายหลังว่า ได้รับอนุญาตให้นำชื่อไปใช้จดทะเบียนจริง
ต่อมา พนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง จึงมีหนังสือสอบถามมายังนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับจดทะเบียนได้รับความเสียหายจากการปลอมเอกสารดังกล่าวหรือไม่ ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะนายทะเบียน ได้มอบหมายให้นิติกรฝ่ายปกครองดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีการนำลายเซ็นของบุคคลอื่นมาใช้ยื่นจดทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมจริง ซึ่งเข้าข่ายความผิดอาญาฐาน “ปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และ 265 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นเอกสารราชการ โทษจะสูงขึ้นถึงจำคุก 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ “นายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี” ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้เสียหายจากการถูกแอบอ้างนำลายเซ็นปลอมมาใช้ยื่นเอกสาร จึงมอบอำนาจให้นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน เข้าดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา หรือ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ในวันนี้ พร้อมเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอเพิกถอนใบทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเป็นหนึ่งต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก. สภ.บางบัวทอง เปิดเผยว่า หลังจากฝ่ายนิติกรจังหวัดเข้าแจ้งความแล้ว พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม เพื่อยื่นขอจดทะเบียนมูลนิธิ ทั้งนี้ การเพิกถอนทะเบียนหรือยกเลิกสถานะมูลนิธิเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป