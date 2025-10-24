ใบแดงใน ONE รุนแรงแค่ไหน / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ควันหลงหลังจบศึก ONE ลุมพินี 128 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 มีเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือไฟต์ระหว่าง อับเดสซามี เรนิมี นักกีฬาชาวโมร็อกโก วัย 19 ปี กับ พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย นักกีฬาชาวไทยวัยเดียวกัน จากเสือจันถกบ้านมวยไทย
ไฟต์นี้จบลงแบบที่ไม่มีใครคาดคิด และไม่อยากเห็น เมื่อ อับเดสซามี ถูกตัดสินแพ้ฟาวล์ หลังเตะพญาครุฑในจังหวะที่ล้มลงกับพื้น และได้รับใบแดงจากผู้ตัดสินบนเวที
แม้ล่าสุด อับเดสซามี จะออกโรงขอโทษคู่แข่ง อย่าง พญาครุฑ รวมถึงองค์กร ONE ที่เตะผิดกติกาแบบน่าเกลียดจนถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นไม่อยากให้กลับมาขึ้นสังเวียนอีก
หากว่ากันตามกฎระเบียบกติกาของ ONE การทำฟาวล์จะถูกพิจารณาจากเจตนา และจังหวะของเหตุการณ์ เพราะในโลกของศิลปะการต่อสู้ จังหวะตามน้ำ หรือการออกอาวุธต่อเนื่องตามสัญชาตญาณ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับนักกีฬาทุกคน ไม่เว้นแม้แต่นักกีฬาอาชีพที่คลุกคลีกับสังเวียนมาหลายสิบปี
สำหรับเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ 10 วินาทีแรกของการแข่งขัน เมื่อ อับเดสซามี ต่อยหมัดซ้าย ทำให้ พญาครุฑ ร่วงลงพื้น ก่อนสะบัดแข้งซ้ายตามโดยอัตโนมัติ โดนใบหน้าคู่ต่อสู้ จน พญาครุฑ ลุกขึ้นมา มีอาการโซซัดโซเซ
กรรมการขอเวลานอก และส่ง พญาครุฑ เข้ามุมให้แพทย์สนามดูอาการ ก่อนชูใบเหลือง ให้ อับเดสซามี ครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งแรก ซึ่งเจ้าตัวรับทราบถึงความผิดพลาด และยกมือไหว้ขอโทษ ก่อนที่การแข่งขันจะดำเนินต่อไป
ผ่านเหตุการณ์นั้นไปเพียงครึ่งนาที ประวัติศาสตร์เกือบซ้ำรอยอีกครั้ง จากจังหวะที่ พญาครุฑ เกือบจะล้มก้นจ้ำเบ้าลงไปจากแรงปะทะ ทันใดนั้น อับเดสซามี ก็ได้ชักแข้งซ้ายตามน้ำอย่างรวดเร็ว
โชคดีไม่โดนตัวคู่ต่อสู้ ประกอบกับกรรมการเข้ามาผลักออกไป และทำการตักเตือนด้วยวาจา แจ้งว่านี่เป็นครั้งที่สอง อับเดสซามี จึงได้ทำการยกมือไหว้ขอโทษอีกครั้งท่ามกลางเสียงโห่ของแฟนๆ
เข้าสู่ยก 2 การแข่งขันเริ่มครุกรุ่น อับเดสซามี ที่ถูกนับในยกแรก หวังทำทุกวิถีทางเพื่อทวงแต้มคืน กระทั่งวินาทีที่ 46 จังหวะ พญาครุฑ หลบหมัด แต่ทำตัวเองล้มลงกับพื้น
อับเดสซามี ซึ่งยืนอยู่ฟาดแข้งซ้ายอย่างรวดเร็ว โดนใบหน้า พญาครุฑ เต็มๆ ถึงกับหงายผึ่ง ผู้ตัดสินบนเวทีส่ายหน้า และชูใบแดงทันที ถือเป็นการลงโทษนักกีฬาขั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่ ONE ลุมพินี เคยจัดการแข่งขันแบบไม่ลังเล
สำหรับโทษใบแดง เป็นการลงโทษขั้นสูงสุดของ ONE นักกีฬาจะถูกตัดค่าตัวขั้นต่ำ 30% และแพ้ฟาวล์ทันที ส่วนการรับโทษใบเหลือง หมายถึงนักกีฬาจะถูกตัดค่าตัว 10% จากไฟต์ดังกล่าว แต่ไม่ส่งผลต่อคะแนน หรือผลการแข่งขัน
โดยทั่วไปใบแดง ไม่ใช่คำตัดสินถาวร แต่เป็นการตัดสินเฉพาะไฟต์นั้นๆ ไม่ได้หมายถึงโทษแบนตามที่แฟนๆ หลายคนเข้าใจ และนักกีฬาคนที่โดนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆ ก็ยังมีโอกาสกลับมาขึ้นสังเวียนได้อีกครั้ง
แต่หากเหตุการณ์นั้น สะท้อนถึงการขาดสามัญสำนึกหรือเป็นพฤติกรรมที่เกินเลยจากสัญชาตญาณ และจิตวิญญาณของนักกีฬา ทางรายการก็มีสิทธิ์ไม่ร่วมงานต่อได้เช่นกัน
ONE ลุมพินี ที่นักกีฬาส่วนใหญ่เซ็นสัญญาแบบไฟต์ต่อไฟต์ อาจหมายถึงการหมดโอกาสขึ้นสังเวียนบนเวทีนี้ในทันที ซึ่งในรายของ อับเดสซามี ก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าตัวจะได้รับโอกาสจาก ONE อีกหรือไม่ โดยกำปั้นวัย 19 ปี จากโมร็อกโก ขึ้นชกในรายการนี้ไปแล้ว 3 ครั้ง