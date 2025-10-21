7 เหตุผล ที่ อิชิอิ ไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทย

หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตัดสินใจปลด อิชิอิ จากการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย วันนี้เรารวบรวม 7 สาเหตุที่ทำให้กุนซือเลือดซามูไรต้องกระเด็นจากเก้าอี้
1. พา ทีมชาติไทย ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก รอบ 2 เพราะลูกได้แพ้จีน ทั้งที่เกมสุดท้ายได้เล่นที่ราชมังพบกับสิงคโปร์
2. ทีมชาติไทย พลาดแชมป์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน 2024 และแพ้เวียดนาม ทั้งไป-กลับ ในรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงการแพ้ฟิลิปปินส์ เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี
3. พลาดโอกาสการป้องกันแชมป์คิงส์ คัพ 2025 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ฟอร์มการเล่นของทีมไม่มีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจน
4. ไม่ได้เลือกนักกีฬาที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน อย่างแท้จริง แต่เลือกใช้นักกีฬากลุ่มเดิมๆ แม้จะไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามให้ต้นสังกัด และไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด
5. รูปแบบการฝึกซ้อมแบบเดิมๆ จนทำให้นักเตะขาดความกระหาย ทั้งในการฝึกซ้อม รวมทั้งการเล่นที่ไม่มิติในเกมรุกที่หลากหลาย
6. อิชิอิ พา ทีมชาติไทย เปิดบ้านชนะ ศรีลังกา 1-0 ด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจ ก่อนจะบุกแพ้ เติร์กเมนิสถาน 1-3 ทำให้สถานการณ์การเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 ค่อนข้างลำบาก ทั้งที่ควรจะทำได้ดีกว่าการต้องไปลุ้นสองนัดสุดท้าย
7. อิชิอิ ไม่ให้ความสนใจคำแนะนำจากฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ ทั้ง ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ จนทำให้แนวทางการทำทีมไม่สอดคล้องกัน นำมาซึ่งผลการประเมินของฝ่ายเทคนิค ภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือน ธ.ค.2023 มีสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย และค่าเหนื่อยที่ได้รับต่อเดือน