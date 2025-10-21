ธนเพชร ปราบหนุ่มมะกันลิ่ว 16 คน เทนนิส แคล-คอมพ์ ที่หัวหิน

การแข่งขันเทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
"โอเว่น" ธนเพชร ฉันทะ นักหวดเจ้าถิ่น ชาวประจวบคีรีขันธ์ วัย 26 ปี มือ 907 ของโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 8 ของรายการ เปิดหัวด้วยการคว้าชัยชนะในการแข่งขันรอบแรก ประเภทชายเดี่ยว หลังจากใช้การเล่นที่หลากหลายปราบหนุ่มอเมริกัน ไทเลอร์ สติซ วัย 25 ปี มือ 1080 ของโลก จากสหรัฐฯ ได้ทั้ง 2 เซต เอาชนะด้วยสกอร์ 7-5 และ 6-1 ในเวลา 1.40 ชั่วโมง
ธนเพชร เข้าไปรอคู่แข่งขันในรอบที่สอง หรือ 16 คนสุดท้าย โดยจะพบกับผู้ชนะระหว่าง คอร์บาน โครว์เธอร์ จากนิวซีแลนด์ มือ 1387 ของโลก กับ เอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์ จากเยอรมนี มือ 1674 ของโลก ซึ่งเข้ามาจากรอบคัดเลือก
ด้าน 2 นักหวดไทยที่ลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ในวันเดียวกัน ไม่สามารถคว้าชัยได้ โดย ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ วัย 18 ปี ซึ่งได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษลงสนาม พ่ายประสบการณ์ของ ชินจิ ฮาซาวะ หนุ่มญี่ปุ่นวัย 26 ปี มือวาง 6 และมือ 834 ของโลก 0-2 เซต 1-6, 1-6
ส่วน เครดิต ไชยรินทร์ วัย 21 ปี มือ 1386 ของโลก พ่ายต่อ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ มือวาง 7 และมือ 844 ของโลกจากอินโดนีเซีย 0-2 เซต 3-6, 2-6
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) ชนะ ลีโอ วิฑูรย์เธียร (4-ญี่ปุ่น) 6-3, 3-6 และ 6-3
ชายคู่ รอบแรก นพดล น้อยกอ-คมธัช กิตตโชค แพ้ หนาน ซุนหลิน-อี่ จู่ย โล (ไต้หวัน) 2-6, 5-7 อิกอร์ มาร์คอนเดส-หว่อง จื่อฟู่ (วาง 4 บราซิล-ฮ่องกง) ชนะ ดาเนียล โบกาตอฟ-อเล็กซานเดอร์ อูชาคอฟ 7-6(6), 6-3