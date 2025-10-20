แฟนหงส์ลุ้น! "คล็อปป์" ยืนยันมีโอกาสกลับไปคุมลิเวอร์พูล

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันเปิดใจมีโอกาสกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลอีกครั้ง
คล็อปป์เข้ามาคุมทีมหงส์เเดงเป็นเวลา 9 ปี ประสบความสำเร็จเป็นที่รักของเเฟนๆ เเต่เจ้าตัวประกาศลาทีมไปเมื่อปี 2024 เเละเเทนที่โดยอาร์เน่ ซาล็อต
ตอนนี้คล็อปป์ยังไม่ได้คุมทีมไหน เเต่รับงานหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลทีมในเครือเร้ดบูลล์ เเต่เมื่อถูกถามถึงการกลับมาคุมลิเวอร์พูลอีกครั้งเจ้าตัวตอบว่า
"ผมเคยบอกว่าจะไม่คุมทีมไหนในอังกฤษอีก เเต่ถ้าเป็นลิเวอร์พูล มันก็ต้องได้ ในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้"
เเต่เมื่อถูกถามว่าอะไรจะทำให้เขากลับมาคุมทีมเจ้าตัวตอบกลับว่า "ไม่รู้เลย ผมรักงานของผมตอนนี้ ผมไม่ได้คิดถึงการเป็นโค้ชเลย ไม่ได้คิดถึงการยืนตากฝนคุมทีม 2-3 ชั่วโมง ไม่คิดถึงการไปงานเเถลงข่าว การให้สัมภาษณ์สัปดาห์ละ 10 หรือ 12 ครั้ง ผมไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลย"