สวีเดนตั้ง "พ็อตเตอร์" กู้วิกฤติ ชิงโควตาฟุตบอลโลก

เกรแฮม พ็อตเตอร์ อดีตกุนซือ เชลซี และ เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด ได้รับแต่งตั้งคุม ทีมชาติสวีเดน เรียบร้อยแล้ว
พ็อตเตอร์ วัย 50 ปี ตอบรับงานระยะสั้น โดยมีเป้าหมายกอบกู้ สวีเดน จากผลงานอันย่ำแย่ระหว่างรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2026 โซนยุโรป
สวีเดน เร่งหาโค้ชคนใหม่ นับตั้งแต่ปลด ยอน ดาห์ล โทมัสสัน หลังแพ้ โคโซโว 0-1 วันที่ 13 ตุลาคม หมดลุ้นเข้ารอบสุดท้ายตารางคะแนน
อย่างไรก็ตาม สวีเดน ยังเหลือความหวังสุดท้าย ตามโควตาแชมป์กลุ่ม ศึกยูฟา เนชันส์ ลีก 2024/25
พ็อตเตอร์ ตกงานช่วงสิ้นเดือนกันยายน หลังคุม เวสต์ แฮมฯ แพ้ 5 จาก 6 เกม หล่นโซนตกชั้นของ พรีเมียร์ ลีก รวมชนะ 6 จาก 23 แมตช์ นับตั้งแต่รับงานเดือนมกราคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เทรนเนอร์ชาวอังกฤษ มีโปรไฟล์โดดเด่น ที่ประเทศสวีเดน คุม ออสเตอร์ซุนด์ เลื่อนชั้น 3 จาก 4 ฤดูกาล ตั้งแต่ดิวิชัน 4 ถึงลีกสูงสุด และแชมป์ฟุตบอลถ้วยปี 2017