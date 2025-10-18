"บิ๊กตุ่ม" เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เซนเตอร์ ของสถาบันกอล์ฟ ไอพีจีเอ (IPGA) มุ่งพัฒนานักกอล์ฟไทยสู่สากล

สถาบันกอล์ฟ IPGA เปิดตัว "กอล์ฟ เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เซนเตอร์" (Golf Performance Center) ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ เสริมสร้างทักษะต่างๆอย่างมีมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีดร.ลักขณา ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ASB Green Valley, คุณนิศานาถ ธรรมเกษีรัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียน, คุณคริสโตเฟอร์ จงสถิตย์วัฒนา ซีอีโอของสถาบันIPGA, มร.อเล็ก สมิธ ผู้อำนวยการของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ รวมถึงมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการ ร่วมแสดงความยินดี ที่โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก กรีน วัลเล่ (The American School of Bangkok Green Valley)
พิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ เพอร์ฟอร์มแมนซ์ เซนเตอร์ ครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมงานด้วย อาทิ จาก Siam Country Club Bangkok, All Thailand Golf Tour, TaylorMade, Uneekor, LUEAK RAO Co., Ltd., รวมถึง ธาดา เศวตศิลา, ศศินา วิมุตตานนท์ และ "ซูเปอร์บอล" ภาราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักกีฬาเทนนิสมืออันดับ 4 ของโลก
คริสโตเฟอร์ จงสถิตย์วัฒนา ซีอีโอของสถาบันฯ เผยว่า "ศูนย์การเรียนรู้ใหม่นี้ นอกจากจะเป็นการออกแบบเพื่อเป็นพื้นที่การฝึกซ้อม แล้วยังเป็นพื้นที่ในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก โดยมุ่งเป้าหมายมาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไทยได้สามารถแข่งขัน เพื่อยกมาตรฐานไปสู่ระดับโลกได้ในอนาคต"
ทั้งนี้ พิธีเปิดดำเนินไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากทั้งผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนในโครงการ IPGA ที่มาร่วมแบ่งบันประสบการณ์การเรียนและเป็นสักขีพยานในก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการกอล์ฟไทยภายใต้การดูแลจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ และนักกีฬากอล์ฟอาชีพให้คำแนะนำ อย่างมีมาตรฐานสากล