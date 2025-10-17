"ร็อดเจอร์ส" ทุบสถิติ "บิ๊กเบน" ขึ้นอันดับ 5 ขว้างระยะสูงสุด

แอรอน ร็อดเจอร์ส ควอเตอร์แบ็ก พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ขยับอันดับขึ้นบนตารางระยะขว้างสูงสุดตลอดกาลของลีกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ระหว่างเกม "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามเพย์คอม สเตเดียม วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม ตามเวลาไทย
ร็อดเจอร์ส แซง เบน โรธลิสเบอร์เกอร์ ตำนานแฟรนไชส์ รั้งอันดับ 5 ด้วยเพลย์ขว้างบอล 15 หลา ให้ เจย์เลน วอร์เรน รันนิงแบ็ก เหลือเวลา 1 นาที 58 วินาทีของควอเตอร์ 2 ก่อนพ่าย ซินซินเนติ เบงกอลส์ หวุดหวิด 31-33
อดีตผู้เล่น กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส และ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ ตามหลัง "บิ๊กเบน" (64,088 หลา) อยู่ 115 หลา ก่อนคิกออฟ โดยเพลย์ดังกล่าวส่งผลให้แซงสถิติของ โรธลิสเบอร์เกอร์ 1 หลา
จบเกม ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 4 สมัย ขว้างบอลเข้าเป้า 23 จาก 34 ครั้ง ระยะ 249 หลา รวม 64,222 หลา ตลอดอาชีพ 4 ทัชดาวน์ เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์
ร็อดเจอร์ส ทำลายสถิติ ฟิลิป ริเวอร์ส อดีตควอเตอร์แบ็ก แอลเอ ชาร์เจอร์ส ทำไว้ 63,440 หลา พบ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ช่วงต้นซีซัน ขึ้นอันดับ 6 ตลอดกาล และยังทำลายสถิติขว้าง 508 ทัชดาวน์ของ เบร็ตต์ ฟาฟร์ ตำนาน กรีน เบย์