"เบงกอลส์" หยุดสถิติแพ้ 4 เกมรวด เตะฟิลด์โกลแซง "สตีลเลอร์ส"

ซินซินเนติ เบงกอลส์ หยุดสถิติแพ้ 4 เกมรวด แซงชนะ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 33-31 ด้วยฟิลด์โกล 36 หลาของ อีแวน แม็คเฟอร์สัน เหลือ 7 วินาที ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามเพย์คอร์ สเตเดียม วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม ตามเวลาไทย
โจ แฟล็คโก ควอเตอร์แบ็ก เบงกอลส์ วัย 40 ปี ลงเล่นตัวจริงเกมที่ 2 นับตั้งแต่ถูกดึงตัวมาจาก คลีฟแลนด์ บราวน์ส วันที่ 7 ต.ค. ขว้างคอมพลีต 31 จาก 47 ครั้ง ระยะ 342 หลา 3 ทัชดาวน์ เบียดชนะ แอรอน ร็อดเจอร์ส วัย 41 ปี ในการดวลระหว่างควอเตอร์แบ็กอายุหลักสี่เกมที่ 3 ของฤดูกาลปกติ
ร็อดเจอร์ส ปาบอลเข้าเป้า 22 จาก 32 ครั้ง ระยะ 244 หลา 4 ทัชดาวน์ เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์ โดยทำสกอร์ให้ พิตต์สเบิร์ก (ชนะ 4 แพ้ 2) ขึ้นนำ 31-30 เหลือ 2 นาที 31 วินาที จากเพลย์ขว้างทัชดาวน์ 68 หลา ให้ แพ็ต ไฟรเออร์มุธ ไทต์เอนด์
ถัดมา แฟล็กโก ขับเคลื่อนทีมบุก ซินซินเนติ (ชนะ 3 แพ้ 4) 8 เพลย์ 52 หลา รวมขว้างคอมพลีตระยะ 15 กับ 18 หลา ให้ จา'มาร์ เชส ปีกนอก ข้ามมายังแดนพิตต์สเบิร์ก และขว้างบิ๊กเพลย์ 28 หลา ให้ ที ฮิกกินส์ ปีกนอก เข้ามาถึงเส้น 5 หลาแดนคู่แข่ง เหลือเวลา 1 นาที 39 วินาที
เกมนี้ เชส รับบอล 16 ครั้ง ระยะ 161 หลา 1 ทัชดาวน์ ฮิกกินส์ รับบอล 6 ครั้ง ระยะ 96 หลา และ เชส บราวน์ รันนิงแบ็ก ถือบอล 11 ครั้ง วิ่งระยะ 108 หลา
ขณะที่ ไฟรเออร์มุธ ปีกใน สตีลเลอร์ส รับบอล 4 ครั้ง ระยะ 106 หลา และ เจย์เลน วอร์เรน รันนิงแบ็ก ถือบอล 16 ครั้ง ระยะ 127 หลา