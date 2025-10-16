ส.กีฬาโป๊กเกอร์ไทยจัดสัมมนาครั้งแรก โปรปุณณัตถ์ ร่วมแชร์ประสบการณ์

สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย เดินเครื่องเต็มกำลัง จัดสัมมนาครั้งแรก “โปรปุณณัตถ์” แชร์ประสบการณ์ผลักดันโป๊กเกอร์ไทยสู่สากล
สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย (Thai Poker Sports Association) ได้จัดงานสัมมนาครั้งแรกในชื่อ “Thai Poker Sports Association First Seminar” ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย, นายธวัชชัย แก้วคงคา Managing Director สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย และ “โปรปุณณัตถ์ ปุณศรี” นักโป๊กเกอร์ชาวไทยผู้ครองอันดับ 1 ของโลกในสาขา Player of the Year 2025 จากการจัดอันดับของ Global Poker Index เข้าร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิสัยทัศน์เรื่อง “อนาคตของโป๊กเกอร์ในประเทศไทย” รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “โป๊กเกอร์ไม่ใช่การพนัน แต่คือกีฬาแห่งสติปัญญา (Mind Sport) ที่ต้องใช้สมาธิ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน”
ทั้งนี้ สมาคมฯ มีแผนผลักดันให้โป๊กเกอร์ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในอนาคต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักโป๊กเกอร์ที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลก
”ในหนึ่งทัวร์นาเมนต์อาจมีผู้เล่นกว่า 2,000–10,000 คน บางรายการใหญ่อาจถึง 20,000 คน และเมื่อรวมครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางมาด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมอาจสูงถึงหลักแสน ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง (Well-Spending Group)” นายธนา กล่าวและย้ำว่า
การจัดสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนวงการโป๊กเกอร์ไทยให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติได้ในอนาคต
ด้าน โปรปุณณัตถ์ ปุณศรี นักโป๊กเกอร์มืออาชีพชาวไทย ผู้สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก กล่าวถึงเส้นทางของตนว่าเริ่มต้นเล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่อายุ 18 ปี จากความสนุกจนกลายเป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาฝีมืออย่างจริงจัง และเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น World Series of Poker (WSOP)
”ผมมองว่าโป๊กเกอร์ไม่ใช่แค่เกม แต่คือการแข่งขันทางความคิด ต้องอาศัยสมาธิ การวิเคราะห์ และจิตวิทยาอย่างสูง มันคล้ายกับหมากรุกหรือ e-Sports มากกว่าการพนัน เพราะทุกการตัดสินใจมีผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาว” โปรปุณณัตถ์ กล่าวและย้ำว่า
โป๊กเกอร์ คือ เกมแห่งทักษะ (Skill Game)” ที่ผู้เล่นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณ และการควบคุมอารมณ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในทุกสถานการณ์ พร้อมมองว่าคอมมูนิตี้โป๊กเกอร์ไทยกำลังเติบโตขึ้นทั้งในกลุ่มมือสมัครเล่นและนักแข่งอาชีพ หากมีการสนับสนุนด้านการศึกษาและการแข่งขันอย่างเป็นระบบ จะสามารถผลักดันนักโป๊กเกอร์ไทยสู่ระดับโลกได้ไม่ยาก
”ผมหวังว่าในอนาคต เมืองไทยจะได้จัดทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชีย เพราะเรามีศักยภาพครบทั้งสถานที่และการท่องเที่ยว ไม่แพ้ประเทศใดในภูมิภาคเลยครับ” โปรปุณณัตถ์ กล่าวทิ้งท้าย