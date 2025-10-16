“เรด ซี๊ด ครีเอชั่น” ผนึกกำลังบิ๊กพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งยกทัพรัน มันส์ยกทีม ครั้งที่ 2 7 ธ.ค.นี้ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นายแทนไท สกุลวิจิตรสินธุ ผู้บริหาร บริษัท เรด ซี๊ด ครีเอชั่น จำกัด, นายจิรเดช สมภพรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด, นายชมพัฒน์ อัศวชินโชติ Executive Head - Motor Manufacturer Business
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งแห่งปี “ยกทัพรัน มันส์ยกทีม ครั้งที่ 2” (Yoktub Run 2) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทีมลิง ทีมยักษ์ รักการวิ่ง” ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. โดยมี
นายจักรกฤษณ์ ปีอาทิตย์ หัวหน้างานส่งเสริมเเละสนับสนุนอุสหกรรมการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายยุทธพันธ์ ไชยทิพย์ ตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน
นายแทนไท สกุลวิจิตรสินธุ ผู้บริหาร บริษัท เรด ซี๊ด ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า “เราเป็นผู้จัดกิจกรรมงานวิ่งประเภทต่าง ๆ มามากกว่า 10 ปี สำหรับงานนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ ที่เราได้มีโอกาสจัดงานวิ่งในรูปแบบใหม่ ๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย และได้แสดงถึงศักยภาพของดีไซน์เนอร์ไทย ศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์ พาวเวอร์ไทย ไปสู่สายตาชาวโลก ผ่านกิจกรรมยกทัพรัน 2 ที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และโปรโมตการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเราคาดหวังว่า จากกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวจาก ยุโรป (+15%), เอเชียใต้ (+15%), อเมริกา (+8%), โอเชียเนีย (+8%) ให้มาท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ที่เราวางแผนไว้ และสำหรับงาน ยกทัพรัน มันส์ยกทีม ครั้งที่ 2 ยกระดับความสนุกกว่าปีที่ผ่านมา”
“ไฮไลต์งานอยู่ที่บรรยากาศและสีสันต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในงาน โดยเราเน้นความเป็นไทย เราให้นักวิ่งเลือกได้ว่าจะอยู่ ทีมลิง หรือ ทีมยักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของงาน ผ่านตัวละครโขนจาก รามเกียรติ์ กระตุ้นการแข่งขันให้สนุกมากยิ่งขึ้น ผมในฐานะผู้จัดงาน ก็อยากเชิญชวนให้มาสนุกกันเยอะ ๆ มาร่วมกันจับจ่ายใช้สอยให้มาก ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บริเวณรอบๆ สถานที่การจัดการแข่งขันและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้สนับสนุน ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ และเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด, บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับการร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้" นายแทนไท กล่าวปิดท้าย
สำหรับกิจกรรม ยกทัพรัน มันส์ยกทีม ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จะแบ่งออกเป็น วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม., ฟันรัน 5 ก.ม. และวิ่งของเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี โดยทั้งหมดจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น ทีมลิง หรือ ทีมยักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของงาน ผ่านตัวละครโขนจาก รามเกียรติ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/redseedrunningclub