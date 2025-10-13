“ทีเจย์-ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข” (The Wolf Juniors) ฟอร์มร้อนแรง คว้าแชมป์ต่อเนื่อง รายการ U.S. Kids Golf Thailand Local Tour #5–6 ที่สนามแบล็คเมาน์เทน

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน U.S. Kids Golf Thailand Local Tour 2025 เดินหน้าสู่โค้งสำคัญของฤดูกาล โดยจัดการแข่งขันแบบต่อเนื่องสองสนาม ณ สนามระดับโลก Black Mountain Golf Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 11 และ 12 ตุลาคม 2568 ซึ่งถือเป็นสนามที่ 5 และ 6 ของซีซั่นนี้ โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน
สำหรับในรุ่น Boys 7 (ชายอายุ 7 ปี) “ทีเจย์ – ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข (Pannavich Wangjaisook)” หรือที่รู้จักกันในฉายา “The Wolf Juniors” นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งจากกรุงเทพฯ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดสองวัน สร้างความประทับใจให้ผู้ชม และผู้ฝึกสอนด้วยเกมการเล่นที่นิ่ง มั่นใจ และเฉียบคมในทุกช็อต
โดยในวันแรกของการแข่งขัน (11 ตุลาคม – สนาม #5) ทีเจย์ออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่ง เปิดเกมด้วยความมั่นใจ พัตต์แม่นยำ และควบคุมจังหวะได้ดีเยี่ยมจนสามารถคว้าอันดับ 1 ของรุ่น จบด้วยสกอร์ 39 (แข่ง 9 หลุม) ท่ามกลางสภาพสนามที่มีลมแรง และกรีนที่เร็ว
ส่วนในวันที่สอง (12 ตุลาคม – สนาม #6) ทีเจย์ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีเยี่ยม ปรับเกมรับมือกับความเร็วของกรีน และทิศทางลมได้อย่างเฉียบขาด ก่อนจบการแข่งขันด้วยสกอร์ 38 สามารถยึดตำแหน่ง แชมป์รุ่น Boys 7 อย่างต่อเนื่อง และเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์แห่งความมั่นใจของนักกอล์ฟเยาวชนวัยเพียง 7 ปีรายนี้
“ผมดีใจมากครับ สนามแบล็คเมาน์เทนยากแต่สนุก ผมตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดทุกหลุม และพยายามไม่ใจร้อน ขอบคุณแดดดี้ มามี๊ และโค้ชที่คอยให้กำลังใจครับ” ทีเจย์ กล่าวหลังจบการแข่งขันด้วยรอยยิ้ม
ด้านคุณพ่อ “ปิยะพงษ์ หวังใจสุข” ซึ่งทำหน้าที่แคดดี้ให้ลูกชายตลอดทัวร์นาเมนต์ กล่าวว่า “ทีเจย์แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งการวางแผน การควบคุมอารมณ์ และการจัดการเกมในสภาพสนามที่ไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะช่วงลมแรง เขาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมาก ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการเรียนรู้ในวัยนี้”
สำหรับการแข่งขัน U.S. Kids Golf Thailand Local Tour 2025 มีทั้งหมด 8 สนาม ตลอดฤดูกาล โดยทีเจย์ลงแข่งขันครบทุกสนาม และเตรียมลงชิงชัยต่อในสนามที่ 7–8 ซึ่งเป็นรอบ Tour Championship วันที่ 6–7 ธันวาคม 2568 ณ สนามเดิม Black Mountain Golf Club เป็นการส่งท้าย
และด้วยฟอร์มอันสม่ำเสมอของ “The Wolf Juniors” ใน 2 สนามล่าสุด ยืนยันได้ถึงศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ แต่ยังสะท้อนถึงความมีวินัย ความมุ่งมั่น และความเป็นนักสู้ในสนามแข่งขันอย่างแท้จริง
