วิกฤติซ้ำซ้อน "ลิเวอร์พูล" ลุ้นอาการ "โคนาเต" เจ็บต้นขา

อาร์เน สล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล เผยสาเหตุเปลี่ยนตัว อิบราฮิมา โคนาเต กองหลังชาวฝรั่งเศส เนื่องจากบาดเจ็บต้นขา หลังแพ้ เชลซี 1-2 ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ วันเสาร์ที่ผ่านมา (4 ต.ค.)
อดีตนักเตะ อาร์เบ ไลป์ซิก ออกจากสนามช่วง 10 นาทีสุดท้าย ขณะที่ "เดอะ เรดส์" ปราชัยเกมที่ 3 ติดต่อกันทุกรายการ ด้วยประตูของ เอสเตเวา วิลเลียน ตัวสำรอง นาที 90+6
โคนาเต ถูกจับภาพเดินส่ายหัว และก้มหน้าเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัว โดย สล็อต ยอมรับว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว เพื่อป้องกันความเสียหายขั้นรุนแรง
เทรนเนอร์ชาวดัตช์ กล่าว "ผมไม่รู้ว่ามันเป็นการบาดเจ็บรุนแรง แต่ผมรู้ว่าเขาอาการไม่ดี ผมถามเขาแล้วได้คำตอบว่า เขารู้สึกตึงเล็กน้อยตรงต้นขา"
"แต่สำหรับผมมันคือสัญญาณว่าต้องเปลี่ยนออก เพราะการออกตัวแค่ครั้งเดียว คุณไม่มีวันรู้ว่ามันจะผ่านไปด้วยดี ดังนั้นมันเป็นการเปลี่ยนตัวที่ผมคิดไว้แล้ว เราทุกคนรู้ว่า ไรอัน (กราเฟนแบร์ค) สามารถเล่นแทนได้ดี เนื่องจากเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาได้บอลเยอะ"
ส่งผลให้ "หงส์แดง" อาจเผชิญวิกฤติแนวรับ หลัง จิโอวานนี เลโอนี เอ็นไขว้เข่า (ACL) ฉีก ศึกคาราบาว คัพ รอบ 3 พักยาวกระทั่งจบฤดูกาล โดยเหลือ โจ โกเมซ เป็นเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพระดับซีเนียร์แค่คนเดียว กรณี โคนาเต ต้องรักษาตัว