เปิดตัวเสื้อแข่ง Umbro x EA Sports FC Mobile ในโอกาสฉลองครบรอบ 2 ปี

อัมโบร ประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ CRC Sports ในเครือเซ็นทรัลรีเทล และ EA Sports FC Mobile ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวเสื้อแข่งCollection ใหม่ กับการร่วมคอลแลปกันเป็นครั้งแรก ของ “Umbro” แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาระดับโลก จากประเทศอังกฤษ กับ “EA Sports FC Mobile” เกมฟุตบอลในมือถือสุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 2 ปีเกมมือถือ EA SPORTS FC Mobile กับคอมมูนิตี้ผู้เล่น ณ ห้าง EMSPHERE ชั้น M
โดย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทเสื้อ Umbro x EA Sports FC Mobile ที่แต่ละตัวได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อฟุตบอลยุค 90 เต็มไปด้วยแพทเทิร์นอันเป็นเอกลักษณ์ โทนสีที่โดดเด่น ผสมผสานสตรีทแฟชั่น และฟุตบอลในยุคปัจจุบัน มาพร้อมดีไซน์ที่เข้าถึงเหล่าเกมเมอร์
แฟนๆ EA Sports FC Mobile เลือกใช้โทนสีหลักของ EA Sports FC Mobile แทรกลงไปในดีไซน์ของทุกชุดในคอลเลกชั่น นี้ รวมถึงเปิดตัวเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ที่อัมโบร ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุน ได้แก่นครปฐม ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี่, ชลบุรี เอฟซี อะคาเดมี่ภายในงาน
โดยทางแบรนด์มีการจัดแฟชั่นโชว์เสื้อหลากหลายทีมจากแบรนด์ Umbro , พูดคุยถึงที่มาที่มา การร่วมงานกันระหว่าง 2 แบรนด์ และให้ทางอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอล มาเตะฟุตบอล 3 vs 3 และรับของรางวัลจากทางUmbro