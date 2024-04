ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winton)จากอังกฤษ และคณะ ร่วมสวัสดีอวยพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดร.สุทิน คลังแสง

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 3 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ ร่วมด้วย พ.ต.ต.แทนคุณ พวงรักษ์ (คนที่ 1 จากขวา), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Renaissance Private Equity และ คุณเศรษฐกรณ์ โอฬารธนาสิทธิ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) คณะกรรมการการศึกษา สถาบัน ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี เข้าเยี่ยมคารวะโดยมอบดอกไม้และกล่าวอวยพรกับ ดร.สุทิน คลังแสง , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (คนที่ 5 จากซ้าย) เมื่อเร็ว ๆ นี้