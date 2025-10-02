"แกรนด์สปอร์ต" เปิดตัวชุดซีเกมส์ ความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย Made in Thailand, Made with Spirit

“แกรนด์สปอร์ต" เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด "Made in Thailand, Made with Spirit" ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และจิตวิญญาณความเป็นไทย โดยนำสถาปัตยกรรมของไทย มาเป็นลวดลายบนเสื้อผ้า ซึ่งยังคงความเป็นไทยและมีความทันสมัย และได้นำวัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติกมาใช้ในการผลิต เป็นการลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งสวมใส่สบาย และมีน้ำหนักเบา
นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดเผยถึงแนวคิดในการออกแบบชุดแข่งขัน และชุดเดินทางของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในครั้งนี้ว่า "แกรนด์สปอร์ต"เป็นแบรนด์สินค้าของคนไทย และใช้คำว่า Made in Thailand มาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจในสินค้าไทยมาโดยตลอด จึงอยากจะส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ให้กับคนไทยทุกคน ผ่านชุดนักกีฬาชีเกมส์ ส่วนคำว่า Made with Spirit เพื่อที่จะสื่อถึงว่าทั้งตัวนักกีฬาเองที่มีความทุ่มเทมีความตั้งใจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ส่วน เราจะร่วมกันแสดง Spirit ของทุกๆ ฝ่ายออกมาให้คนทั่วโลกได้มองเห็นว่าประเทศไทยทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วย Spirit และจิตวิญญาณของความเป็นไทย
สำหรับลวดลาย ลายเส้นที่เรานำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคือ สถาปัตยกรรมของไทย เป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นลายเส้นต่าง ๆ โครงสร้างของอาคารตั้งแต่ในสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน ก็ยังความเป็นไทยและมีความทันสมัยอยู่ จึงเลือกใช้สถาปัตยกรรม ของประเทศไทยมาออกแบบเป็นลวดลายอยู่บนชุดของนักกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้
นายธิติ กล่าวอีกว่า ชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในชีเกมส์ครั้งนี้ จะไม่ใช่แค่ ชุดกีฬา แต่คือผลงานของแบรนด์ไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย ผสานความเป็นผู้นำด้านแฟชั่น ใช้เทคโมโลยีทันสมัย คำนึงถึงการใช้งานจริงของนักกีฬา และให้ความสำคัญกับ ความยั่งยืน ทั้งหมดนี้คือ ความภาคภูมิใจคนไทย ที่สินค้าไทยยืนหยัดบนเวทีระดับนานาชาติด้วยสินค้า Made in Thailand
สำหรับแนวคิด "Made in Thailand, Made with Spirit" แกรนด์สปอร์ตได้นำมาร้อยเรียงในเสื้อแข่งขัน และชุดเดินทางของคณะนักกีฬา อย่าง เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยในชีแกมส์ครั้งนี้ ทางแกรนค์สปอร์ต ได้นำความเป็นไทย นำลายกนกไทย ผสมผสานกับ ลายเปลวไฟ สัญลักษณ์แห่งพลัง ความกล้า และการต่อสู้ ลวดลายเปลวไฟที่ไล่เฉดจากด้านบนลงมาสร้างมิติและความโดดเด่น ปกเสื้อทอลายแถบสีทอง-ขาว เสริมความสง่างาม อกซ้ายติดธงชาติไทย ผลิตด้วยเทคโลยี AIRFLOW TECHNOLOGY เทคนิคการทอแบบ MICRO FULL JACQUARD ทำให้ระบายอากาศดี แห้งไว น้ำหนักเบา รองรับทุกการเคลื่อนไหว มีทั้งหมด 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว
สำหรับชุดเดินทาง ได้แก่ เสื้อแจ็คเก็ต ชุดวอร์ม ชุดแทรคสูท และ เสื้อโปโล ต่างมีแนวคิดคงความเป็นไทย เช่นเดียวกัน อย่างเสื้อแจ๊คเก็ต เราได้ประยุกต์ ลวดลายประจำยามก้ามปู และ ลายกนกเข้าด้วยกันใช้เทคนิคทับซ้อนลายสร้างมิติและความเคลื่อนไหวบนชุด ดีไซน์ลายพิมพ์ไทยประยุกต์โทนสีฟ้าอ่อน-ครีม ตัดต่อเส้นกันเพิ่มความโดดเด่น มาพร้อมแพทเทิร์นใหม่ทรงสูท Smart Casual ให้ความเรียบหรู สวมใสได้ทั้งงานทางการและกึ่งการ
ส่วนชุดวอร์ม ใช้เทคนิคทับช้อนลายสร้างมิติ และความเคลื่อนไหวบนชุด พร้อมเพิ่มชั้น เชิง ของสถาปิดยกรรมไทยด้วยโครงสร้างหน้าจั่ว ที่ปรับให้รับกับลวดลาย แต่ยังคงกลิ่นอายของทรงไทย โทนสี ขาว-กรม-เทาไล่เฉดสีทอง
ชุดแทรคสูท ใช้ลายเส้น หลังคาสถาปัตยกรรมไทย ที่ซ้อนชั้นลดหลั่น ถ่ายทอดออกมาเป็น เลเยอร์แขนเสื้อแบบทับซ้อน เพิ่มมิติและความโดดเด่น พร้อมลายพิมพ์แนวเฉียง และกุ๊นสีขาวที่คอเสื้อและแขนเสื้อ เสริมความเรียบคมในแบบร่วมสมัยผลิตจากผ้า Polymild เนื้อผ้าเรียบเนียน น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย แห้งเร็ว ไม่ยับง่าย มาพร้อมชับในตาข่าย เพิ่มความโปร่งสบาย
เสื้อโปโล มี 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง ผลิตจากเส้นใยรึไซเคิลจากขวดพลาสติก ช่วยลดบริมาณขยะและการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต มาพร้อมนวัตกรรม Anti-Bacterial ลดการสะสมและยั้งแบคที่เรีย ลดการเกิดกลิ่น ทำให้รู้สึกสดชื่นตลออดการสวมใส่ ใช้เทคโนโลยีการทอลายแบบ Full Jacquard ทำให้เสื้อมีมิติดูสวยงาม เพิ่มความโดดเด่นด้วยกุ้นสีทองที่ปกและปลายแขน