"สมเกียรติ จันทรา" ควง "ดิกสัน" ลุยเวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ ฤดูกาล 2026

ฮอนด้า เรซซิ่ง คอร์ปอเรชั่น (Honda Racing Corporation - HRC) ประกาศแต่งตั้ง สมเกียรติ จันทรา และ เจค ดิกสัน (Jake Dixon) เข้าร่วมเป็นนักแข่งของทีมในการแข่งขัน FIM ซูเปอร์ไบค์ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ (Superbike World Championship: WorldSBK) ฤดูกาล 2026 โดยทั้งคู่ถือเป็นนักบิดมากฝีมือในรายการโมโตทู ที่ได้รับการพิสูจน์ฝีมือแล้ว และมีประสบการณ์ระดับโลกมาอย่างโชกโชน
การผนึกกำลังกันของ สมเกียรติ ตัวแทนจากวงการมอเตอร์สปอร์ตเอเชีย และ ดิกสัน นักบิดสายเลือดอังกฤษผู้มากประสบการณ์จากยุโรป นับเป็นการสร้างทีมที่เปี่ยมด้วยความเร็ว ทักษะ และความมุ่งมั่น ในการผลักดันฮอนด้าให้กลับสู่แถวหน้าของการแข่งขัน WorldSBK
ไทอิจิ ฮอนด้า (Taichi Honda) – ผู้จัดการทั่วไปทีม Honda Racing Corporation (HRC) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมเกียรติและเจค ดิกสันเข้าสู่ทีม Honda HRC WorldSBK ตั้งแต่ฤดูกาล 2026 สมเกียรติคือนักบิดไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะในโมโตทู และได้ก้าวขึ้นสู่การแข่งขัน โมโตจีพี และตอนนี้เขากำลังก้าวไปอีกขั้นที่สำคัญในครอบครัวฮอนด้า ด้วยมุ่งหน้าสู่เส้นทางอาชีพระดับสูงสุดในเวทีนานาชาติ ในฐานะนักแข่งชาวไทยคนแรกที่ลงแข่งเต็มฤดูกาลในรายการ Superbike World Championship ให้กับทีมของเรา ขณะเดียวกัน เจค ดิกสัน เจ้าของชัยชนะในโมโตทู หลายสนาม ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความแน่วแน่ที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จในรายการระดับสูงอย่าง WorldSBK มาโดยตลอด ความสามารถ ประสบการณ์ และจิตวิญญาณนักแข่งของทั้งสองคนจะเป็นทรัพยากรอันมีค่าสำหรับเรา ในการเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมในรายการนี้ ทั้งสองจะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับทีมของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเรายังคงมุ่งมั่นกับรายการ WorldSBK อย่างเต็มที่ ด้วยเป้าหมายชัดเจน คือ พาฮอนด้ากลับสู่ตำแหน่งแชมป์อีกครั้ง”
ประวัติของนักแข่ง
สมเกียรติ จันทรา เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ปัจจุบันลงแข่งขันในรายการ โมโตจีพี กับทีมอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ โดยก้าวขึ้นสู่ระดับพรีเมียร์คลาสในฤดูกาล 2025 สมเกียรติเป็นนักแข่งที่เติบโตมาจากรายการ Asia Talent Cup ซึ่งเขาคว้าแชมป์ได้ในปี 2016 จากนั้นพัฒนาเส้นทางอาชีพผ่านรายการ FIM CEV โมโตทรี Junior World Championship ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน โมโตทู กับทีมอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ในปี 2019
สมเกียรติสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักบิดไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะในรายการโมโตทู ด้วยผลงานที่โดดเด่นใน อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ – มันดาลิกา ฤดูกาล 2022 และ เจแปนนิส กรังด์ปรีซ์ – โมเตกิ ฤดูกาล 2023 โดยในฤดูกาล 2024 ทำคะแนนรวมได้ 104 คะแนน จบอันดับที่ 12 ของตาราง
ด้าน เจค ดิกสัน เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2539 ที่เมืองโดเวอร์ ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันแข่งขันในรายการโมโตทู กับทีมเอลฟ์ มาร์ค วีดีเอส เรซซิ่ง (Elf Marc VDS Racing Team) เขาเคยเป็นรองแชมป์ใน การแข่งขันชิงแชมป์ซูเปอร์ไบค์แห่งสหราชอาณาจักร (British Superbike Championship) ปี 2018 และได้สร้างชื่อในฐานะหนึ่งในนักแข่งแถวหน้าของโมโตทู ด้วยชัยชนะรวม 6 สนาม ได้แก่
• 2023 – อัสเซ่น (Dutch TT) และ คาตาลุนญา (บาร์เซโลนา)
• 2024 – บริติช กรังด์ปรีซ์ (ซิลเวอร์สโตน) และ อารากอน (MotorLand)
• 2025 – อาร์เจนตินา (เทอมาส เด ริโอ ฮอนโด) และ อเมริกาส์ (COTA, ออสติน)
เขายังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วย 21 โพเดียม (รวม 6 ชัยชนะ) และ 8 โพลโพซิชัน ตลอดเส้นทางในโมโตทู