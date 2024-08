"สมเกียรติ จันทรา" เป็นนักบิดไทยคนแรกที่เข้าร่วมแข่งโมโตจีพีเต็มฤดูกาล

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ปัจจุบันกำลังแข่งขันในระดับ โมโตทู กับ “อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย” จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปในรุ่นสูงสุดของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือ “โมโตจีพี” กับทีม ฮอนด้า แอลซีอาร์ (Honda LCR) ตั้งแต่ฤดูกาล 2025 เป็นต้นไปการเลื่อนชั้นในครั้งนี้ทำให้ “ก้อง-สมเกียรติ” เป็นนักแข่งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้ลงแข่งขันศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รุ่นสูงสุด หรือ “โมโตจีพี” แบบเต็มฤดูกาล“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เปิดตัวอย่างน่าประทับใจด้วยการคว้าชัยชนะในเรซ 1 ของการแข่งขัน Shell Advance Asia Talent Cup ในปี 2015 และจบอันดับที่ 2 ในตารางคะแนนสะสมของปีนั้น ก่อนที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ในปีถัดไป หลังจากนั้นได้ยกระดับไปเข้าร่วมแข่งขัน FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship ในปี 2017 และได้สิทธ์ไวลด์การ์ดในการแข่งขัน มอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รุ่น “โมโตทรี” ที่ประเทศไทย ในปี 2018 และเลื่อนชั้นไปสู่ระดับ “โมโตทู” โดยได้ร่วมทีมกับ อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ในปี 2019 ก่อนจะคว้าชัยชนะครั้งแรกในศึก Grand Prix of Indonesia ปี 2022 เป็นนักบิดชาวไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะในระดับ “โมโตทู”หลังจากนั้น “ก้อง-สมเกียรติ” ยังได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคว้าชัยชนะในรายการ Grand Prix of Japan ในปี 2023 ปัจจุบันในปี 2024 “ก้อง-สมเกียรติ” มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 10 ของตารางคะแนนสะสม หลังผ่านการแข่งขันสนามที่ 11 ประเทศออสเตรียการเลื่อนชั้นของ “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นสู่ระดับ โมโตจีพี นับเป็นความสำเร็จของโครงการพัฒนานักบิดของฮอนด้าในการสร้างนักบิดเอเชียสู่การแข่งขันระดับสูงสุด ผ่านการแข่งขันรายการ “อิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ” และการผลักดันเข้าสู่สังกัด ฮอนด้า ทีม เอเชีย ในรุ่น โมโตทู และ โมโตทรี เช่นเดียวกับ ทาคาอากิ นาคากามิ ที่เคยสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ลงแข่งขันในรุ่น โมโตทู ก่อนจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปร่วมทีม ฮอนด้า แอลซีอาร์ (Honda LCR) ในโมโตจีพี ในเวลาต่อมา■ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา กล่าวว่า“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมทีมฮอนด้าแอลซีอาร์ (Honda LCR) การก้าวเข้าสู่ โมโตจีพี เป็นความฝันของผมเสมอมา และในที่สุดผมก็สามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้ ขอบคุณทุกๆ แรงสนับสนุน และผู้ที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพจนถึงปัจจุบัน สำหรับฤดูกาลถัดไป ผมสัญญาที่จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ พยายามอย่างเต็มที่ และสนุกกับการผจญภัยครั้งใหม่นี้ แม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ผมจะทำให้ดีที่สุดครับ”■ ลูซิโอ เช็คคิเนลโล ซีอีโอและผจก. ทีม ฮอนด้า แอลซีอาร์ (Lucio Cecchinello, Honda LCR Team Principal and CEO) กล่าวว่า“ในนามของแอลซีอาร์ เราเชื่อว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมในการต้อนรับนักบิดชาวเอเชียที่มีความสามารถอย่าง ก้อง สมเกียรติ จันทรา ที่จะได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมแข่งขันในสุดยอดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลก จากประสบการณ์หลายปีในโมโตทู เขาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและทักษะที่จะเติบโตและกลายเป็นนักบิดที่แข็งแกร่งในโมโตจีพี ทีมแอลซีอาร์ และฮอนด้าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนเขาตลอดช่วงต่างๆ ของโครงการใหม่นี้”■โคจิ วาตานาเบะ ประธานฮอนด้า เรซซิ่ง คอร์ปอเรชั่น (Koji Watanabe, Honda Racing Corporation President) กล่าวว่า“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการเลื่อนชั้นของก้อง สมเกียรติ จันทรา ขึ้นสู่โมโตจีพี และเรามั่นใจว่าความพยายามอันยาวนานของฮอนด้าในการนำพานักบิดจากเอเชียสู่เวทีโลกจะเริ่มเห็น ผล และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมกีฬามอเตอร์สปอร์ตในภูมิภาคนี้ในอนาคต เราหวังว่านักบิดจากฮอนด้าจะยังคงโดดเด่นในระดับพรีเมียร์คลาสและเป็นนักบิดกรังด์ปรีซ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจำนวนมาก”■เกี่ยวกับ “ก้อง” สมเกียรติ จันทราวันเกิด: 15 ธันวาคม 2541 (อายุ 25 ปี )สถานที่เกิด: ประเทศไทยไฮไลท์เส้นทางอาชีพนักแข่ง:2015 (พ.ศ. 2558): Asia Talent Cup – อันดับที่ 22016 (พ.ศ. 2559): Asia Talent Cup – แชมป์2017 (พ.ศ. 2560): FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship – อันดับที่ 112018 (พ.ศ. 2561): FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship – อันดับที่ 82019 (พ.ศ. 2562): FIM Grand Prix World Championship Moto2 – อันดับที่ 212020 (พ.ศ. 2563): FIM Grand Prix World Championship Moto2 – อันดับที่ 252021 (พ.ศ. 2564): FIM Grand Prix World Championship Moto2 – อันดับที่ 182022 (พ.ศ. 2565): FIM Grand Prix World Championship Moto2 – อันดับที่ 102023 (พ.ศ. 2566): FIM Grand Prix World Championship Moto2 – อันดับที่ 62024 (พ.ศ. 2567): FIM Grand Prix World Championship Moto2 – อันดับที่ 10** หลังการแข่งขันสนามที่ 11 รายการ Austrian Motorcycle Grand Prix■เกี่ยวกับทีม ฮอนด้า แอลซีอาร์ (Honda LCR)ผู้จัดการและซีอีโอ: ลูซิโอ เช็คคิเนลโลก่อตั้ง: ปี 1996 (พ.ศ. 2539)สำนักงานใหญ่ของทีม: เมืองโมนาโกง