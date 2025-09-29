สองพี่น้อง “สังข์ประเสริฐ” คว้าแชมป์คลาสดี-อี เจจีทีซี สนาม 8

พลพิชัย และ พลอธิป สังข์ประเสริฐ สองพี่น้องนักกอล์ฟเยาวชน คว้าแชมป์คลาสดีและอี (ชาย) จากการแข่งขัน เจจีทีซี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ สนาม 8 ที่สนามเลควูด คันทรี คลับ (ลิงค์ คอร์ส) พาร์ 72 จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา
เจจีทีซี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ สนามที่ 8 ประจำปี 2568 แข่งขัน 6 รุ่นอายุชายและหญิง ได้แก่ คลาสเอ (15-21 ปี), คลาสบี(13-14 ปี), คลาสซี (11-12 ปี), คลาสดี (9-10 ปี), คลาสอี (7-8 ปี) และคลาสเอฟ (6 ปี และต่ำกว่า) แข่งขันระหว่างวันที่ 27-28 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามเลควูดคันทรีคลับ จ.สมุทรปราการ
ผลปรากฎว่าสองพี่น้อง เควิน-พลพิชัย สังข์ประเสริฐ วัย 9 ปี และคีตะ-พลอธิป สังข์ประเสริฐ วัย 7 ปี จากโรงเรียนนานาชาติลักบี้สคูล ชลบุรี คว้าแชมป์คลาสดีและอี (ชาย) ไปที่สกอร์ 186 และ 202 ตามลำดับ ด้านคลาสเอ (ชาย) แชมป์เป็นของ เฟิร์สท-ณัฐพัชร ไช่ วัย 16 จากสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่ 15 โอเวอร์พาร์ 159 ส่วนคลาสบี (ชาย) แชมป์เป็นของ ชิเช็ง คง จากจีนที่ 249 คะแนน
ขณะที่คลาสซี (หญิง) เกรซ-วิรันดา กรรมารางกูร วัย 11 ปีจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ ซิวแชมป์ไปที่ 213 คะแนน ส่วนคลาสอีและเอฟ (หญิง) แชมป์เป็นของ ใบหยก- พิชชาพร จุนสมุทร วัย 8 ปี จากโรงเรียนนานาชาติลักบี้สคูล ชลบุรี และแอนนี่-อามิสา เลิศฤดีพร วัย 5 ปี จากโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส ที่ 177 และ 200 คะแนนตามลำดับ
สำหรับการแข่งขันสนามต่อไปเป็นรายการสุดท้ายปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคมนี้ ที่สนามเลควูด คันทรี คลับ (ลิงค์คอร์ส) จ.สมุทรปราการ เริ่มทีออฟเวลา 11.30 น. ทั้งสองวัน