"เจมส์-กมลวรรณ" คว้าแชมป์ประเภทคู่หญิง เทนนิส ธอส.

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการแข่งขันเทนนิสภายในประเทศรายการใหญ่ที่สุด รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา เป็นรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่
หลังจากเปิดฉากแข่งขัน กระทั่งได้นักกีฬาที่แข็งแกร่งที่สุดมาครองแชมป์แต่ละประเภท โดยผลประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธนกร ศรีรัตน์ จาก กทม. กับ ฐานทัพ สุขสำราญ จากลพบุรี คู่มือวาง 2 ผนึกกำลังเอาชนะ กฤติน โกยกุล จากพังงา กับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ จาก กทม. คู่มือวาง 1 ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-4
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ลัลดา กำหอม จาก กทม. กับ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร จากพระนครศรีอยุธยา คู่มือวาง 1 ของรายการ คว้าแชมป์ได้ตามคาด หลังจากช่วยกันหวดเอาชนะ แพรวา จงจิตร จากสงขลา กับ วรรษชล สวัสดี จากพิษณุโลก ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-1 และ 7-5
ขณะที่ประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ไทร่า ลิธิบี จาก กทม. กับ เจมส์ วันแฮร์เซเลอ จากภูเก็ต ชนะผ่าน รดา มานะทวีวัฒน์ จาก กทม. กับ นันทภพ วสุวัต จากนนทบุรี
จากนั้นมีพิธีมอบรางวัล โดย นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา โดยมี นายธานี แสนยาอุโฆษ และ พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ สองกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ร่วมด้วย
ในส่วนเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ มีดังนี้ แชมป์ชายคู่ ธนกร กับ ฐานทัพ ได้รับร่วมกัน 36,000 บาท, รองแชมป์ชายคู่ กฤติน กับ จิรัฏฐ์ ได้รับ 18,000 บาท ส่วนแชมป์หญิงคู่ ลัลดา กับ กมลวรรณ ได้รับ 24,000 บาท, รองแชมป์หญิงคู่ แพรวา กับ วรรษชล ได้รับ 14,000 บาท ขณะที่แชมป์คู่ผสม ไทร่า กับ เจมส์ ได้รับ 24,000 บาท และ รดา กับ นันทภพ ได้รับ 14,000 บาท
ในรายการนี้ ยังเหลือการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ พบกับ เจมส์ วันแฮร์เซเลอ และหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร พบกับ พิมพ์มาดา ทองคำ โดย เจมส์ กับ กมลวรรณ ที่ได้แชมป์ประเภทคู่ไปแล้ว จึงมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ถ้วยที่ 2 ด้วย