ดีที่สุดในฤดูกาล! "เจม-นันทวุฒิ" ซิ่งเข้าที่ 5 เก็บเพิ่ม 10 แต้ม ศึกฟอร์มูล่า ยุโรป ที่สเปน

"เจม" นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับดาวรุ่งไทย โชว์ฟอร์มดีที่สุดของตัวเองในศึกฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน 2025 หลังควบรถคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับที่ 5 พร้อมเก็บเพิ่ม 10 คะแนน ที่สนามคาตาลุนญ่า ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา
การแข่งขัน ฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน แชมเปียนชิป บาย อัลปีน 2025 เข้าสู่สนามที่ 8 ของฤดูกาล ขยับไปดวลความเร็วกันที่ คาตาลุนญ่า เซอร์กิต ประเทศสเปน ความยาวต่อรอบ 4.657 กิโลเมตร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ก.ย 68 เป็นการแข่งขันเรซแรก
นักขับหนึ่งเดียวของไทยในศึกฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน ภายใต้รถแข่งหมายเลข 7 สังกัดทีม Trident เริ่มต้นควอลิฟายเรซแรกได้อย่างยอดเยี่ยม หลังกดเวลาต่อรอบ 1 นาที 35.565 วินาที เข้ามาเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มบี ได้ออกสตาร์ทจากริดที่ 6 ในช่วงเรซการแข่งขัน 30 นาที บวก 1 รอบ
โดยนันทวุฒิ ที่ออกสตาร์ทจากกริดที่ 6 ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยม เปิดฉากบุกตั้งแต่โค้งแรก และแซงขึ้นมาได้ 1 อันดับหลังผ่านรอบแรก หลังจากนั้นสามารถขับควบคุมความเร็วรักษาอันดับที่ 5 เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แม้จะถูกกดดันหนังจาก ไทโย คาโตะ ในช่วงท้าย แต่สุดท้ายก็สามารถนำรถผ่านเส้นชัยอันดับที่ 5 ได้สำเร็จ พร้อมเก็บเพิ่ม 10 คะแนน
ทั้งนี้ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของนักขับไทยวัย 18 ปี นับจากจบการแข่งขันอันดับ 8 และเก็บได้ 4 แต้ม ในสนามแรกของฤดูกาล ที่มิซาโน่ อิตาลี โดยหลังผ่าน 8 สนาม 15 เรซ "เจม-นันทวุฒิ" มีแต้มรวม 20 คะแนน ขยับขึ้นรั้งอันดับ 15 ของตาราง ก่อนมีคิวลงแข่งเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย.นี้ เวลา 21.50 น. ตามเวลาประเทศไทย